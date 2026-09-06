Kabine üyeleri, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, paylaşımında, "2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızı bir kez daha zirvede dalgalandırarak bu büyük gururu bizlere yaşatan sporcularımızı, teknik heyetimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Sizinle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yine, Yeniden Filenin Sultanları Şampiyon" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda İtalya karşısında ortaya koydukları inanılmaz mücadeleyle üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Başarılarınız daim olsun." şeklinde paylaşımda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum paylaşımında, "Avrupa'nın şampiyonu Türkiye. Ay-yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandırdınız, yine yeniden tarih yazdınız. CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı gönülden kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Azmin, emeğin ve mücadelenin sonunda gelen büyük gurur…Filenin Sultanları Avrupa'nın zirvesinde. Tebrikler." mesajını paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da "Avrupa'nın en büyüğü Türkiye" başlıklı paylaşımında, şunları kaydetti:

"Finalde İtalya'yı mağlup eden Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu. Ay-yıldızlı formayla çıktıkları bu büyük yolculuğu İstanbul'da, kendi evimizde kupayla taçlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Sinan Erdem Spor Salonu'nu dolduran ve maç boyunca millilerimize büyük bir coşkuyla destek veren taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Bayrağımızı Avrupa'nın zirvesinde dalgalandıran Filenin Sultanları tarihimize bir büyük başarı daha armağan etti. Bu zafer, bu gurur hepimizin. Tebrikler Filenin Sultanları."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Azim ve mücadeleleriyle tarih yazan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı tebrik ediyorum. Sizinle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise paylaşımında, "CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonu olarak hepimizi gururlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımımızı tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum." mesajına yer verdi.