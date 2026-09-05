Ağrı Belediye Eş Başkanı Mehmet Akkuş hayatını kaybetti

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DEM Parti'den yapılan açıklamada, Akkuş'un vefatının derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan da Akkuş'un vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Hatimoğulları ve Bakırhan, mesajlarında Mehmet Akkuş'un demokrasi ve özgürlük mücadelesinin emektarlarından biri olduğunu belirterek, halkına hizmet anlayışıyla Ağrı'nın ve Ağrılıların sorunlarına sahip çıkan bir belediyecilik anlayışıyla görev yaptığını ifade etti.

Akkuş'un kaybının yalnızca Ağrı'nın değil, birlikte mücadele edilen yol arkadaşları ile partinin de kaybı olduğu belirtilen mesajda, Akkuş'un ailesine, yakınlarına, Ağrı halkına ve partiye başsağlığı dilendi.