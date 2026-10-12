Evler sulara kapıldı, köprüler yıkıldı: Nepal'i yeniden sel vurdu

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Nepal'de ağustos ayındaki büyük afetin yaraları sarılmaya çalışılırken, ülkenin kuzeyinde meydana gelen yeni sel evleri ve köprüleri yıktı. Gorkha bölgesinde 11 Ekim'de yaşanan felakette beş kişi kayboldu, dokuzu yabancı uyruklu olmak üzere 95 kişi yakın kasabalara tahliye edildi.

Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumu'nun (NDRRMA) verilerine göre kayıp kişilerin ikisi kadın, üçü erkek. Son selde henüz can kaybı bildirilmezken hükümet, erken uyarının bölge sakinlerinin büyük bölümüne yüksek kesimlere çıkmak için zaman kazandırdığını açıkladı.

Heyelanın ardından biriken su taşkına yol açtı

Selin, Chumchure köyü yakınlarında nehrin akışını kesen bir heyelanın ardından meydana geldiği belirtildi. Kathmandu Post'a konuşan Nepal Hidrometeoroloji ve Meteoroloji Dairesinden bir yetkili, 10 Ekim'de oluşan heyelanın nehrin bir kolunu kapatmış olabileceğini söyledi. Yetkili, burada biriken suyun engeli aşarak ani taşkına neden olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Yerel yetkililerin aktardığı bilgilere göre Gorkha'da yaklaşık 35-40 ev sel sularına kapıldı. Beş köprü, üç hidroelektrik santralinin inşaat sahası ve çok sayıda ev ile çiftlik hasar gördü ya da yıkıldı. Yollar da taşkından zarar gördü.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, dağların arasından akan nehrin binaları ve barakaları sürüklediği görüldü. Bazı görüntülerin Soti Khola Köprüsü'nün yıkılma anına ait olduğu değerlendiriliyor. Afetten etkilenen köylerin sayısı ise henüz netleşmedi.

Köylere helikopterlerle yardım ulaştırılıyor

Nepal ordusuna bağlı ekipler, 12 Ekim Pazartesi günü Budhi Gandaki Nehri boyunca uzanan afet bölgesine ulaştı. Radio Nepal, arama kurtarma çalışmalarında helikopterlerin ve yüzlerce güvenlik personelinin görevlendirildiğini duyurdu.

AFP'nin ilk haberinde dokuzu yabancı uyruklu en az 82 kişinin kurtarıldığı belirtilirken, NDRRMA daha sonra yakın kasabalara götürülenlerin sayısını 95 olarak açıkladı.

Tahliyelerle birlikte yardım dağıtımı da sürüyor. Karayoluyla erişilebilen yerleşimlere kamyonlarla gıda, çadır, ilaç ve diğer ihtiyaç malzemeleri taşınıyor. Uzak dağ köylerine ise ordu helikopterleriyle ulaşılıyor.

Bölgede turistlerin yoğun ilgi gösterdiği doğa yürüyüşü rotaları bulunuyor. Ekim ayının ziyaretçilerin en yoğun olduğu dönemlerden biri olması nedeniyle tahliye çalışmaları turistleri de kapsıyor. Selin etkili olduğu Budhi Gandaki Nehri, Trishuli Nehri'ne katılan ve başkent Katmandu yakınlarında bulunan önemli akarsular arasında yer alıyor.

Ağustostaki afetten binlerce kişi hâlâ kayıp

Nepal'in 26 Ağustos'ta Nepal-Tibet sınır hattında yaşanan büyük afetin etkilerini gidermeye çalışıyordu. Ani buzul çökmesi ve aşırı muson yağmurlarının yol açtığı felakette, NDRRMA'nın eylül sonu verilerine göre 1.451 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp kişi sayısı ise 5.745 olarak kaydedildi.

Başbakan Balendra Shah'ın ofisi, bu afete ilişkin arama kurtarma çalışmalarının 5 Ekim'de sona erdiğini duyurdu. Çalışmaların odağı altyapı onarımına kayarken, afetzedelerin geçici barınma, gıda ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yardımlar sürüyor.

Aşırı hava olayları ülkeyi tekrar tekrar vuruyor

Coğrafi yapısı nedeniyle sel ve heyelanlarla sık karşılaşan Nepal, Eylül 2024'ün son günlerinde de ağır bir afet yaşamıştı. Katmandu ve çevresinde aşırı muson yağmurlarının neden olduğu sellerde 250'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, binlerce ev sular altında kalmıştı.