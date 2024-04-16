"Fed faiz artırımına geri dönebilir"

Bloomberg HT haberinde bankanın temel senaryosu bu yıl iki faiz indirimi yönünde olsa da, UBS artık enflasyonun Fed'in hedefine gerilemeyeceği, bunun da faiz artırımlarına dönüşe yol açacağı ve tahvil ve hisse senetlerinde derin bir satış dalgasına yol açacağı ihtimalinin arttığını görüyor.

Piyasalar, son ABD verilerinin dünyanın en büyük ekonomisinde şaşırtıcı bir güç göstermesinin ardından politika gevşemesi yönündeki tahminleri azalttı.

Jonathan Pingle ve Bhanu Baweja'nın da aralarında bulunduğu UBS stratejistleri yayanladıkları yatırmcı notunda, "Genişleme dirençli kalır ve enflasyon yüzde 2,5 veya daha yüksek bir seviyede sıkışıp kalırsa, FOMC'nin gelecek yılın başlarında faizleri yeniden artırmaya devam etmesi ve gelecek yılın ortalarında yüzde 6,5 Fed Fonlarına ulaşması gerçek bir risk olacaktır" dedi.

UBS, bu yıl ABD'de 275 baz puanlık indirim için agresif görüşünü şimdiden yumuşatarak sadece 50 baz puanlık indirim öngörüyor.