Fed’in faiz indirmesi yönündeki beklentiler azaldı

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın geçen hafta verdiği mesajların ardından kısa vadeli faiz oranı piyasası yatırımcıları, bu yıl faiz indirimi olabileceği yönündeki beklentilerini düşürdü.

Powell geçen hafta ABD Temsilciler Meclisi ve Senato’da yaptığı sunumlarda fiyat baskılarını kontrol altına alabilmek için Fed üyelerinin daha fazla faiz artışı beklediklerini belirtmiş, bu yıl bir ya da iki faiz artışı yapılabileceği sinyalini vermişti.

Bazı yatırımcılar faiz indirimi beklentisini sürdürüyor

CME'nin Pazartesi günü yayımladığı verilere göre, Aralık 2023 vadeli SOFR opsiyonlarında çok ciddi çözülmeler yaşandı.

Vadeli SOFR hacimleri Cuma günü 20 günlük ortalamaların yüzde 75’ine ulaşırken, opsiyonlar normal seviyelerin yüzde 9 üzerinde işlem gördü.

Ancak yine de bazı yatırımcıların faiz indirim beklentilerinden vazgeçmediğine işaret eden hareketler de oldu. Commodity Futures Trading Commission’ın (CFTC) son verilerine göre hedge fonları net uzun SOFR pozisyonlanmalarını artırdı.