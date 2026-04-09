Fenomen emlakçının 500 bin dolarlık otomobili ofisinin önünden çalındı

Netflix’in popüler emlak programı Selling Sunset ile tanınan Jason Oppenheim, büyük bir şok yaşadı. Ünlü emlak danışmanının yaklaşık 500 bin dolar değerindeki Rolls-Royce aracı, Los Angeles’taki ofisinin otoparkından çalındı.

Hırsızlık olayının 16 Mart’ta West Hollywood’daki Oppenheim Group ofisinin bulunduğu bölgede gerçekleştiği belirtildi. Los Angeles County Şerif Departmanı’na göre araç, ofis önünden alınırken olayla ilgili henüz herhangi bir şüpheli tespit edilemedi. Araç hâlâ kayıp durumda.

"Benim için üzülmeyin"

Jason Oppenheim, yaşadığı olayı bir etkinlik sırasında kamuoyuyla paylaştı. Ünlü isim, “Arabam geçen hafta buradan çalındı, 500 bin dolarlık Rolls-Royce’tu” ifadelerini kullanırken, “Benim için üzülmeyin ama yine de…” diyerek durumu hafife almaya çalıştı.

Olayın üzerinden haftalar geçmesine rağmen araç hâlâ bulunamazken, yetkililer soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.