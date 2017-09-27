Filistin Interpol'e üye oldu
Filistin, Çin'de yapılan toplantıdaki oylamada 74 devletin desteği ile Interpol'e üye oldu.
Filistin'in, Uluslararası Polis Teşkilatı'na (Interpol) üye olduğu bildirildi.
Konuya ilişkin Interpol'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Filistin Devleti örgüte üye oldu." ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, Filistin Polisi Sözcüsü Luey Erzikat tarafından yapılan açıklamada, Filistin Devleti'nin Interpol'e üyeliğinin onaylandığı belirtilerek, Çin'in başkenti Pekin'de yapılan toplantıdaki oylamada 74 devletin Filistin'in üyeliğine destek verdiği kaydedildi.
Filistin'in Interpol'e üyeliğinin onaylanması durumunda, Filistin Yönetiminin, Filistinli suçluların yanı sıra özellikle İsrailli birçok asker ve siyasinin yakalanmasını talep edebileceği belirtiliyordu.
Filistin Yönetimi, 2015 Temmuz'unda Başbakan Rami el-Hamdallah'ın imzasıyla Interpol'e üyelik için resmi başvuruda bulunmuştu. Filistin'in 2012'de BM'de Gözlemci Devlet Statüsü kazanmasıyla beraber, uluslararası birçok kuruluşa üye olma imkanı yakaladı.
Kaynak: AA