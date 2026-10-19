Fransa'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Fransa'da yüz binlerce kişinin katıldığı protestoların ardından yaşanan şiddet olayları üzerine Başbakan Sebastien Lecornu, belirli bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanması talimatı verdi. Yaklaşık 2 bin 400 kişinin gözaltına alındığı ve binlerce işletmenin zarar gördüğü olayların ardından İçişleri Bakanı Laurent Nunez'in istifası Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından reddedildi.

Fransa'da hayat pahalılığı ve eğitim sistemindeki sorunlara karşı 17 Ekim'de düzenlenen kitlesel protestoların ardından yaşanan yağmalama, kundaklama ve şiddet olayları üzerine hükümet kriz masası oluşturdu. Başbakan Sebastien Lecornu, 19 Ekim'deki bakanlıklar arası toplantının ardından güvenlik, adalet ve ekonomi alanlarında alınan kararları açıkladı. Sert ve zaman zaman argo ifadeler kullanan Lecornu, kamu düzeninin yeniden sağlanması için gerekli tedbirlerin alınacağını belirtti.

Öğrenciler, sendikalar, Sarı Yelekliler hareketinden aktivistler ve farklı toplumsal kesimlerin katıldığı gösterilerde, hükümete göre yaklaşık 550 bin, organizatörlere göre ise 800 bin kişi sokaklara çıktı. Paris, Lyon, Marsilya, Bordeaux ve Limoges başta olmak üzere birçok kentte barikatlar kuruldu, yangınlar çıkarıldı, mağazalar yağmalandı ve kamu binaları hedef alındı. Limoges'daki tarihi belediye binası kundaklanarak ağır hasar görürken, Marsilya'da belediye binasına girildi. Hafta sonu boyunca yaklaşık 2 bin 400 kişi gözaltına alınırken, polis, jandarma ve itfaiye personelinden 997 kişi yaralandı.