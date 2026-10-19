Petrol 110 dolardan döndü: Türkiye’ye de dizel gelecek

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Petrol piyasasında haftanın ilk işlemleri düşüşle başlıyor. Rus yakıtının küresel pazara daha fazla ulaşabileceği beklentisi öne çıkarken, Orta Doğu ve Rusya’daki saldırılar arz kesintisi riskini gündemde tutuyor.

Şu sıralarda Brent’in varili yüzde 1,70 kayıpla 107,99 dolardan işlem görüyor. ABD’nin Batı Teksas türü ham petrolü WTI ise yüzde 0,70 düşüşle 100,70 dolarda bulunuyor. Fiyatlar sırasıyla 10 ve 11 dakika gecikmeli verileri yansıtıyor.

Cuma günü kısa süreliğine 110 doları gören Brent’te, yeni haftada Rusya kaynaklı arzın artabileceği beklentisi ağırlık kazanıyor.

Rus yakıtına muafiyet fiyatları aşağı çekiyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın 16 Ekim’de imzaladığı kararname, Graham Yasası kapsamındaki yeni yaptırımların ve gümrük vergilerinin önemli bölümüne muafiyet getiriyor. Bu adım, Rus yakıtının uluslararası pazarlara daha fazla ulaşabileceği beklentisini destekliyor.

Karar, Rusya’ya daha önce başka düzenlemelerle uygulanmış yaptırımların tamamını kaldırmıyor. Muafiyetler, ABD yönetimi yeni bir adım atılmasına karar verene kadar geçerli olacak.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Washington’un kararın ekonomik etkilerini değerlendirmek için 60 güne kadar süre kullanacağını belirtti. Piyasada, bu değerlendirmeden çıkacak sonuç ve Rusya’dan yapılacak fiilî sevkiyatlar izleniyor.

Türkiye de Rus dizelinden pay alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya’nın ABD ile vardığı anlaşma çerçevesinde küresel piyasalara sunacağı dizelin bir bölümünün Türkiye’ye geleceğini açıkladı.

18 Ekim’de yaptığı değerlendirmede anlaşmanın Türkiye’nin enerji arz güvenliği açısından önemini vurgulayan Bayraktar, yürütülen görüşmeler sonucunda bu tedarikten pay alınacağını söyledi. Türkiye’ye ayrılan miktar ve teslimat takvimi hakkında ayrıntı verilmedi.

Petrolde düşüşü sınırlayan iki çatışma alanı

Orta Doğu’da Suudi Arabistan ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar sürerken, Hürmüz Boğazı çevresindeki tanker olayları da arz kaygılarını canlı tutuyor.

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, pazar gecesi boğazın güneyinde bir tankerin deniz mayınına çarparak alev aldığını bildirdi. Bağımsız olarak doğrulanmayan açıklamada geminin kimliği ve hasarın boyutu paylaşılmadı.

Rusya’da ise 18 Ekim’de St. Petersburg’daki bir ihracat terminali ile yakıt deposunda Ukrayna’nın insansız hava aracı saldırılarının ardından yangınlar çıktı. Böylece Rus yakıtına erişimin kolaylaşacağı beklentisine, üretim ve sevkiyat altyapısına yönelik saldırı riski eşlik ediyor.