Bitcoin'de toparlanma hız kesti: Piyasadan birbirine zıt sinyaller

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Bitcoin, 87 bin 333 dolara yönelen toparlanma girişiminin ardından geri çekilirken, borsa hareketleri ve büyük yatırımcıların transferleri piyasaya karışık sinyaller verdi. Kripto para, TSİ 09.29 itibarıyla yüzde 0,08 yükselişle 81 bin 689 dolardan işlem gördü.

81 bin 500 doların üzerinde toparlanmasını sürdürmekte zorlanan Bitcoin'de, psikolojik öneme sahip 80 bin dolar seviyesi yeniden dikkatlerin odağına yerleşti. Kısa vadeli fiyat görünümündeki belirsizliğe karşılık, finans kuruluşlarının blokzincir teknolojisine ilgisi artmaya devam etti.

Borsalara transferlerin payı düştü, toplam hareketlilik arttı

Bitcoin'lerini altı ila on iki ay önce alan yatırımcıların transferlerinde borsalara gönderilenlerin payı önemli ölçüde azaldı. Haziranda yüzde 40,4 olan bu oran, 15 Ekim itibarıyla yüzde 4,4'e indi.

Buna rağmen aynı yatırımcı grubunun 30 günlük toplam transfer hacmi 157 bin 700 BTC'den 205 bin 400 BTC'ye çıktı. Veriler, borsalara yönelen transferlerin payı düşerken varlık hareketliliğinin devam ettiğini gösterdi.

İki büyük işlemde yaklaşık 307 milyon dolar taşındı

Büyük kripto para transferlerini izleyen Whale Alert, toplam değeri yaklaşık 307 milyon doları bulan iki işlem belirledi. İşlemlerden birinde kimliği bilinmeyen cüzdanlar arasında 2 bin 878 BTC transfer edildi. Diğerinde ise Kraken borsasından 888 BTC çekildi.

Kraken'den yapılan çekim borsada bulunan Bitcoin miktarını düşürse de bu iki transferin hangi amaçla gerçekleştirildiği bilinmiyor.

Piyasanın genelindeki hareketler ise farklı bir görünüm sundu. CoinGlass verilerinde spot borsalara 18,65 milyon dolarlık net giriş kaydedildi. Borsalara yatırılan tutarın çekilenden fazla olması, satışa hazır Bitcoin arzının artmış olabileceğine işaret etti.

Altcoinlerde düşüş ağırlıklı seyir

Pazar günü Bitcoin dışındaki kripto paraların çoğunda kayıplar görüldü. Piyasanın ikinci büyük kripto parası Ether, yüzde 0,81 düşüşle 2 bin 413,50 dolara gerilerken üçüncü sıradaki XRP, yüzde 0,82 kayıpla 1,2994 dolardan işlem gördü.

Solana yüzde 1,11 düşerek 103,78 dolara, BNB yüzde 0,10 gerileyerek 721,66 dolara indi. Cardano da yüzde 1,61 değer kaybıyla 0,2204 dolara çekildi.

Dogecoin'de kayıp yüzde 1,58, Shiba Inu'da yüzde 1,97 oldu. TRUMP ise gün içinde yatay seyretti.

Wall Street'in ilgisi tokenlaştırılmış varlıklarda

Fiyatlardaki dalgalanma sürerken Wall Street bankaları, varlıkların blokzincir üzerinde dijital tokenlarla temsil edilmesini sağlayan tokenizasyon alanındaki iş olanaklarını değerlendiriyor.

Goldman Sachs, bu varlıklar üzerinden alım satım faaliyetlerini büyütme seçeneklerini inceliyor. Wells Fargo ise tokenlaştırılmış mevduatları kullanarak sınırlı hacimde sınır ötesi ödemeler gerçekleştiriyor.

Morgan Stanley de blokzincir tabanlı varlıkların daha kolay transfer edilebilmesinin, varlık yönetimi faaliyetleri için yeni fırsatlar oluşturduğuna dikkat çekti.

Circle, artan rekabet karşısında USDC modelini savundu

Sabit kripto para piyasasında ise dağıtım ortaklarına rezerv gelirlerinden daha fazla pay veren ağlar arasındaki rekabet öne çıktı. Circle, bu ortamda USDC faaliyetlerinin ekonomik yapısını savundu.

Şirketin yılın ilk yarısında açıkladığı yaklaşık 1,4 milyar dolarlık gelirin 819 milyon doları, dağıtım ve işlem maliyetlerine ayrıldı.

Kripto bağlantılı mali suçlarda iş birliği adımı

Sektörün düzenleme gündeminde Avrupa Birliği ve sekiz ülkenin Varşova Sözleşmesi'ne ek protokol imzalaması yer aldı. Protokolle, kripto paralarla bağlantılı mali suçlarla mücadele ve mal varlıklarına el konulması konusunda sınır ötesi iş birliği güçlendirildi.