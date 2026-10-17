Fed (Amerikan Merkez Bankası) faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faizleri artıracak mı, sabit mi bırakacak?

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Amerikan Merkez Bankası yakın zamanda yine toplanacak. Dünyanın gözü kulağı yine bu toplantıda olacak. Her geçen gün heyecan artarken "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusu sıklaşıyor.

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Amerikan Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantısı 27-28 Ekim tarihlerinde yapılacak. 28 Ekim saat 21.00'de faiz kararı açıklanacak.

Piyasaların yüzde 83,9'u 17 Ekim 2026 tarihi itibarıyla faizlerin sabit kalacağını tahmin ediyor.