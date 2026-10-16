2027 bütçesinden 6,3 trilyon lira kaynak ayrıldı: Kamu personeli için hangi kuruma ne kadar ödeme yapılacak?

AA muhabirinin, 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlediği bilgiye göre, kurumlara ayrılan 27 trilyon 276 milyar 87 milyon 71 bin liralık bütçenin yaklaşık yüzde 23,2'si personel giderleri için kullanılacak.

Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı, personel giderleri için 1 trilyon 794 milyar 497 milyon lira ile bütçeden en fazla payı aldı. Sağlık Bakanlığı personeli için 1 trilyon 113 milyar 830 milyon liraya yakın ödenek aktarılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü 523 milyar 662 milyon lirayla üçüncü sırada bulunurken Milli Savunma Bakanlığına 501 milyar 511 milyon lira ayrıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı personel giderleri gelecek yıl yaklaşık 370 milyar 769 milyon lira, Adalet Bakanlığı personel giderleri 312 milyar 696 milyon lira, Diyanet İşleri Başkanlığı personel giderleri 193 milyar 601 milyon lira olarak belirlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel giderleri için 107 milyar 980 milyon lira, Tarım ve Orman Bakanlığı personel giderleri için 96 milyar 714 milyon lira, İçişleri Bakanlığı için 93 milyar 376 milyon lira ayrıldı.

Özel bütçeli idareler

Özel bütçeli kurumların personeline gelecek yıl 807 milyar 411 milyon lira ödeme öngörülüyor. Buraya dahil olan yükseköğretim kurumları personeli için 572 milyar 814 milyon lira aktarılacak.

Özel bütçeli kurumlardan personel ödemesi için en yüksek kaynak 55 milyar 78 milyon lirayla Karayolları Genel Müdürlüğüne verilecek. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 52,3 milyar lira ayrıldı. Orman Genel Müdürlüğü personeli için 43,1 milyar lira aktarımı yapılacak.

Düzenleyici ve denetleyici kurumların personeli için 19 milyar 135 milyon lira ödeme öngörüldü. Bu kategoride Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 4,7 milyar lirayla ilk, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 3,6 milyar lirayla ikinci sırayı aldı.

Ödeneklerin ekonomik sınıflandırılmasına göre, bütçeden personel giderleri için toplam 6,3 trilyon lira ayrılırken, bu tutar 2026 için 4,9 trilyon lira olarak belirlenmişti. Buna göre personel giderleri ödeneği yaklaşık yüzde 28,8 arttı.

Sosyal güvenlik devlet primi için ise 2026'da 599,7 milyar lira gider öngörülürken bu tutar 2027'de yüzde 33,1 artışla 798 milyar 466 milyon 394 bin lira olarak belirlendi.

2027 bütçesinde kurumlar için öngörülen personel giderleri (Türk lirası) şöyle:

Kurumlar Personel Giderleri - Sos. Güv. Dev. Primi Gid.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 19.398.588.000 2.213.156.000

Cumhurbaşkanlığı 5.828.174.000 369.840.000

Anayasa Mahkemesi 780.829.000 83.551.000

Yargıtay 4.619.466.000 558.651.000

Danıştay 3.268.603.000 356.526.000

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1.572.883.000 159.810.000

Sayıştay 4.533.848.000 534.069.000

Adalet Bakanlığı 312.696.450.000 34.503.419.000

Milli Savunma Bakanlığı 501.511.431.000 61.527.028.000

İçişleri Bakanlığı 93.376.428.000 18.156.621.000

Dışişleri Bakanlığı 25.079.028.000 2.167.403.000

Hazine ve Maliye Bakanlığı 41.602.494.000 4.221.438.000

Milli Eğitim Bakanlığı 1.794.496.617.000 224.461.720.000

Sağlık Bakanlığı 1.113.829.497.000 134.906.716.000

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 6.043.261.000 1.001.982.000

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 107.980.442.000 17.062.166.000

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 1.894.412.000 250.530.000

Kültür ve Turizm Bakanlığı 26.916.873.000 3.462.316.000

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 6.524.083.000 818.967.000

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 28.281.690.000 3.715.412.000

Ticaret Bakanlığı 30.393.103.000 3.345.560.000

Gençlik ve Spor Bakanlığı 4.484.536.000 690.883.000

Tarım ve Orman Bakanlığı 96.713.663.000 12.498.756.000

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 434.112.000 53.282.000

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı 30.314.776.000 2.447.173.000

Jandarma Genel Komutanlığı 370.768.699.000 35.230.743.000

Sahil Güvenlik Komutanlığı 17.567.720.000 2.052.963.000

Emniyet Genel Müdürlüğü 523.661.597.000 74.937.823.000

Diyanet İşleri Başkanlığı 193.601.228.000 24.764.560.000

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 12.165.988.000 1.485.166.000

Gelir İdaresi Başkanlığı 62.151.129.000 7.391.753.000

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 14.989.577.000 2.307.337.000

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3.323.596.000 554.310.000

Göç İdaresi Başkanlığı 16.344.583.000 3.123.267.000

Avrupa Birliği Başkanlığı 693.675.000 92.875.000

Devlet Arşivleri Başkanlığı 1.277.338.000 218.776.000

İletişim Başkanlığı 1.786.620.000 187.909.000

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 3.718.901.000 598.107.000

Strateji ve Bütçe Başkanlığı 1.850.184.000 203.363.000

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 5.289.106.000 636.362.000

İklim Değişikliği Başkanlığı 222.357.000 22.534.000

Genel Bütçeli Kurumlar (I Sayılı Cetvel) 5.491.987.585.000 683.374.823.000

Özel Bütçeli Kurumlar (II Sayılı Cetvel) 807.411.101.000 112.300.436.000

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar (III Sayılı Cetvel) 19.134.920.000 2.791.135.000

I+II+III Sayılı Cetvele Tabi Kurumlar Toplamı 6.318.533.606.000 798.466.394.000

Özel Bütçelere ve DDK'lere Hazine Yardımı 0 0

Gelirden Ayrılan Paylar 0 0

Merkezi Yönetim Bütçesi Toplamı (Hazine Yardımları ve Gelirden Ayrılan Pay Hariç)