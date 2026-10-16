Fon soruşturmasında yeni gelişme: Tasfiye süreci hızlanacak

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, sorunlu fonların tasfiyesi ve sermaye piyasalarının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Sosyal mesya hesabından paylaşım yapan Yılmaz, sorunlu fonlarla ilgili gerekli adımların atıldığını belirterek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gelecek hafta görüşülmesi beklenen kanun teklifinin tasfiye sürecine hız kazandıracağını ifade etti.

Yılmaz, "Sorunlu fonlarla ilgili gerekli adımlar atılmaktadır. Meclisimizde gelecek hafta görüşülmesi beklenen kanun teklifi sonrasında süreç daha da hızlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Sorunlu fonların tasfiyesi sürüyor

Sermaye piyasalarının yapısını güçlendirmek amacıyla sorunlu fonların olağan ve olağanüstü usullerle tasfiye edildiğini belirten Yılmaz, benzer sorunların yeniden yaşanmaması için idari tedbirlerin de alındığını kaydetti.

Yılmaz, "Bir yandan sorunlu fonlar olağan ve olağanüstü usullerle tasfiye edilerek sermaye piyasalarımızın yapısı güçlendirilirken, diğer yandan benzer sorunların bir daha yaşanmaması için gerekli idari adımlar atılmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Sermaye piyasalarına yeni yasal düzenleme hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sorunlu fonların tasfiyesine yönelik çalışmaların yanı sıra sermaye piyasalarında daha kapsamlı değişiklikler öngören yeni bir kanun teklifi üzerinde de çalışıldığını açıkladı.

Yapısal iyileştirmeleri içeren düzenlemeye ilişkin hazırlıkların kapsamlı şekilde sürdürüldüğünü belirten Yılmaz, sermaye piyasalarının uluslararası standartlara uygun olarak geliştirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Yılmaz, "Kalkınma politikalarımızın kıymetli bir unsuru olarak gördüğümüz sermaye piyasalarını uluslararası standartlar çerçevesinde idari kararlarla ve kanuni düzenlemelerle güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.