TCMB rezervlerinde düşüş sona erdi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerinde bir süredir devam eden gerileme, 9 Ekim haftasında yerini yükselişe bıraktı.

Toplam rezervler, bir önceki haftaya göre 4 milyar 187 milyon dolar artarak 167 milyar 388 milyon dolardan 171 milyar 575 milyon dolara çıktı.

Döviz rezervleri artarken altın geriledi

TCMB verilerine göre brüt döviz rezervleri, 9 Ekim itibarıyla haftalık 4 milyar 241 milyon dolarlık artışla 64 milyar 567 milyon dolara ulaştı. Bu tutar, 2 Ekim’de 60 milyar 326 milyon dolar seviyesindeydi.

Aynı dönemde altın rezervleri ise 54 milyon dolar azaldı. Böylece önceki hafta 107 milyar 62 milyon dolar olan altın rezervleri, 107 milyar 8 milyon dolara geriledi.

Swap hariç net rezervlerde 6,4 milyar dolarlık yükseliş

Net rezervler de söz konusu haftada 4 milyar dolar artarak 57,7 milyar dolara yükseldi.

Swap hariç net rezervlerdeki artış ise daha yüksek oldu. Haftalık artış 6,4 milyar doları bulurken swap hariç net rezervler 9 Ekim haftasında 44,2 milyar dolara yükseldi.