TCMB rezervlerinde düşüş sona erdi
Merkez Bankası rezervlerinde bir süredir devam eden düşüş, 9 Ekim haftasında yerini toparlanmaya bıraktı. Brüt rezervler 4,2 milyar dolar artarak 171,6 milyar dolara ulaşırken, net rezervlerde de yükseliş kaydedildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerinde bir süredir devam eden gerileme, 9 Ekim haftasında yerini yükselişe bıraktı.
Toplam rezervler, bir önceki haftaya göre 4 milyar 187 milyon dolar artarak 167 milyar 388 milyon dolardan 171 milyar 575 milyon dolara çıktı.
Döviz rezervleri artarken altın geriledi
TCMB verilerine göre brüt döviz rezervleri, 9 Ekim itibarıyla haftalık 4 milyar 241 milyon dolarlık artışla 64 milyar 567 milyon dolara ulaştı. Bu tutar, 2 Ekim’de 60 milyar 326 milyon dolar seviyesindeydi.
Aynı dönemde altın rezervleri ise 54 milyon dolar azaldı. Böylece önceki hafta 107 milyar 62 milyon dolar olan altın rezervleri, 107 milyar 8 milyon dolara geriledi.
Swap hariç net rezervlerde 6,4 milyar dolarlık yükseliş
Net rezervler de söz konusu haftada 4 milyar dolar artarak 57,7 milyar dolara yükseldi.
Swap hariç net rezervlerdeki artış ise daha yüksek oldu. Haftalık artış 6,4 milyar doları bulurken swap hariç net rezervler 9 Ekim haftasında 44,2 milyar dolara yükseldi.