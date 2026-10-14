ABD enflasyonu Fed'in faiz hesabını değiştirdi! Ekim için kritik olasılık yükseldi

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ABD'de enflasyonun eylül ayında yeniden hızlanması, Merkez Bankasının (Fed) ekim toplantısında faiz artırabileceği beklentisini güçlendirdi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 3,6'lık beklentiyi aşarak yüzde 3,7'ye yükseldi. Ağustosta bu oran yüzde 3,4 seviyesindeydi. Aylık enflasyon da yüzde 0,5'lik tahmine karşılık yüzde 0,6 olarak gerçekleşti.

Çekirdek enflasyonda da sürpriz

Gıda ve enerji fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek TÜFE, eylülde aylık yüzde 0,3 arttı. Piyasa beklentisi yüzde 0,2 düzeyindeydi. Yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 2,4'ten yüzde 2,6'ya çıkarak yüzde 2,5'lik tahmini geride bıraktı. Enflasyondaki aylık artışın yarısından fazlası doğal gaz fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandı. Doğal gaz fiyatları yüzde 9,1, enerji endeksi ise yüzde 5,2 arttı.

Faiz artırımı ihtimali iki katından fazla yükseldi

Beklentileri aşan verinin ardından para piyasalarında Fed'in ekim toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına gitme olasılığı yüzde 20 civarından yüzde 43,7'ye çıktı. CME vadeli işlem verilerine göre aralık ayında yılın ikinci ek faiz artırımının yapılması ihtimali de yüzde 50'nin üzerinde fiyatlanıyor. ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvili getirisi ise yüzde 5,3'ün üzerine yükseldi.

Capital Economics, çekirdek enflasyondaki sürprizin geçici unsurlardan ziyade geniş tabanlı fiyat artışlarından kaynaklandığını belirterek ekim ayında faiz artırımının yeniden gündeme geldiğini değerlendirdi.

Fed içinde faiz artışının zamanlaması tartışılıyor

Fed yetkilileri enflasyonla mücadelenin sürmesi gerektiği konusunda benzer görüşler taşısa da yeni faiz artışlarının zamanlamasında farklılaşıyor. Fed Başkanı Chris Waller, enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesi için ek faiz artırımları beklediğini ancak bunların art arda toplantılarda yapılmasının zorunlu olmadığını söyledi.

Boston Fed Başkanı Susan Collins yıl sonundan önce bir miktar daha faiz artırımını uygun bulurken Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, daha küçük ve sık adımlardan yana olduğunu belirtti. Buna karşılık Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson ile New York Fed Başkanı John Williams, enflasyonun seyrini değerlendirmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Williams, bu yıl bir faiz artırımının daha uygun olabileceğini ancak 2027'de ilave sıkılaştırmaya şu aşamada ihtiyaç görmediğini ifade etti. Fed'in eylül toplantısına ilişkin tutanaklar da yetkililerin çoğunun yıl sonuna kadar bir faiz artırımını daha olası gördüğünü ortaya koydu.