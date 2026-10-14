ABD'de eylül enflasyonu belli oldu!
Piyasaların merakla beklediği eylül ayı ABD enflasyon verisi belli oldu. Yıllık tüketici enflasyonu yüzde 3,7'ye yükselirken, aylık fiyat artışı yüzde 0,6 ile beklentilere paralel gerçekleşti.
Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı.
ABD'de eylül ayında yıllık tüketici enflasyonu yüzde 3,7'ye yükselerek piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Çekirdek enflasyon da hem aylık hem yıllık bazda tahminleri aştı.
Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) yıllık artış, ağustostaki yüzde 3,4 seviyesinden yüzde 3,7'ye çıktı. Piyasada yıllık enflasyonun yüzde 3,6 olması bekleniyordu.
Aylık enflasyon beklentilere paralel gerçekleşti
Tüketici fiyatları eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı. Piyasa tahminiyle örtüşen aylık artış, ağustosta yüzde 0,4 düzeyindeydi.
Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek TÜFE, eylülde aylık yüzde 0,3 yükseldi. Önceki ayla aynı düzeyde gerçekleşen artış, yüzde 0,2'lik beklentinin üzerinde kaldı.
Yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 2,4'ten yüzde 2,6'ya çıktı. Bu göstergede piyasa beklentisi yüzde 2,5 seviyesindeydi.