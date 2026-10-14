TCMB Başkanı Karahan'dan fon açıklaması: 'Çıkışlar TL tercihini zayıflatmadı'

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, enflasyonla mücadelede sıkı para politikası vurgusu yaparken, Türk lirasına yönelik tercihin güçlü kaldığını belirtti.

Karahan, Bangkok'taki sunumunda enflasyon görünümü, fon hareketleri ve para politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karahan, yüksek enerji fiyatlarına karşın çekirdek enflasyondaki yavaşlamanın sürdüğüne dikkat çekerek, "Enerji fiyatları yüksek seviyelerde olmasına rağmen çekirdek enflasyon yavaşlıyor." dedi.

Zayıf talebin, arz şoklarının oluşturduğu enflasyonist baskıları sınırladığını belirten Karahan, işlem kısıtlaması getirilen fonlardan kaynaklanabilecek olumsuz etkilerin diğer alanlara yayılma riskinin de önceden alınan tedbirlerle azaltıldığını ifade etti.

"Fon çıkışları TL tercihini kayda değer ölçüde zayıflatmadı"

Sıkı para politikası altında Türk lirasına yönelik tercihin güçlü kalmaya devam ettiğini vurgulayan Karahan, fon hareketlerinin yurt içi yerleşiklerin yatırım tercihlerine etkisini "Fon çıkışları, yerleşiklerin TL cinsi varlıklara yönelik tercihlerini kayda değer ölçüde zayıflatmadı" şeklinde değerlendirdi.

Karahan, sıkı para politikasının enflasyondaki düşüş sürecine katkısına ilişkin ise "Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek olan sıkı para politikası duruşu; talep, döviz kuru ve beklenti kanalları aracılığıyla dezenflasyon sürecini güçlendirecek" ifadelerini kullandı.

Politika faizinin belirlenmesinde gerçekleşen ve beklenen enflasyonun yanı sıra enflasyonun ana eğiliminin de dikkate alınacağını belirten Karahan, Para Politikası Kurulunun ara hedeflerle uyumlu bir enflasyon düşüşü için gerekli sıkılığı sağlayacağını kaydetti.

Hedeflerden sapma halinde sıkılaştırma mesajı

Para politikası kararlarının enflasyon görünümü esas alınarak, her toplantıda ihtiyatlı bir yaklaşımla verildiğini ifade eden Karahan, "Enflasyon görünümünde ara hedeflerden belirgin bir sapma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" dedi.