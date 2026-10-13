Çin'den altın piyasasında 2 bin tonluk hamle! Hedefte dolar var

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Çin, Hong Kong'u dünyanın önde gelen altın ticaret merkezlerinden birine dönüştürmeye hazırlanıyor. Pekin yönetiminin planı, fiziki altın ticaretini genişletirken Çin para birimi yuanın uluslararası kullanımını artırmak. Bu kapsamda Hong Kong, yuan üzerinden altın ticaretini geliştirmek için depolama ve teslimat altyapısını büyütüyor.

Altın kapasitesi 150 tondan 2 bin tona çıkacak

S&P Global Ratings'in Büyük Çin Bölgesi Başkanı Charles Chang, Hong Kong'un önümüzdeki üç yıl içinde Şanghay bağlantılı altın depolama kapasitesini 150 tondan 2 bin tonun üzerine çıkarmayı planladığını belirtti.

Bu miktar, Çin'in 2 bin 300 tonu aşan resmi altın rezervlerine yakın bir büyüklüğe karşılık geliyor. Chang'a göre hedefin gerçekleşmesi, Hong Kong'u dünyanın en büyük altın ticaret merkezlerinden biri haline getirebilir.

Altın ticaretinde dolar yerine yuan

Çin'in planındaki en önemli ayrıntı, altının yuan üzerinden alınıp satılabilmesi. Hong Kong'daki altın kasasının geçen yıl Şanghay'daki sistemle bağlantılı hale getirilmesi, uluslararası kuruluşların yuan cinsinden işlemlerle fiziki altın teslim almasının önünü açtı.

Chang, işlem hacimleri büyüdükçe dolara bağlı olmayan yuan cinsinden fiziki altın ticaretinin de genişleyeceğini ifade etti. Uzmanlara göre bu sistem, yuanı elinde bulunduran yatırımcılara yeni bir kullanım alanı sunacak. Böylece Çin para biriminin uluslararası ticarette daha fazla tercih edilmesi desteklenebilecek.

Çin'in asıl hedefi ne?

Pekin, uzun süredir yuanın küresel finans sistemindeki ağırlığını artırmaya çalışıyor. Ancak uluslararası işlemlerde doların hakimiyeti devam ediyor.

Çin'in altın üzerinden geliştirdiği yeni ticaret altyapısı, dolar bağımlılığını azaltma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Guotai Junan International Başekonomisti Hao Zhou, Çin Merkez Bankasının 23 aydır sürdürdüğü altın alımlarının da bu hedefi desteklediğini belirtti. Zhou'ya göre rezervlerde altının payının artırılması, dolar cinsinden varlıklara bağımlılığı azaltırken yuanın uluslararası kullanımına duyulan güveni güçlendirebilir.

Doların küresel hakimiyeti etkilenir mi?

Nanhua Futures araştırma yöneticisi Xia Yingying, Çin ve diğer merkez bankalarının altın rezervlerini artırmasının ABD Hazine tahvillerine ve dolar varlıklarına bağımlılığı zamanla azaltabileceğini düşünüyor.

Xia'ya göre bu eğilim, uzun vadede doların küresel rezerv sistemindeki üstün konumunu zayıflatabilir. Bununla birlikte analistler, doların uluslararası finans sistemindeki ağırlığında kısa vadede büyük bir değişim beklemiyor.

Çin altın madenlerine de yatırım yapıyor

Çin'in stratejisi Hong Kong'daki ticaret merkeziyle sınırlı değil. S&P Global Ratings'e göre Pekin, Latin Amerika, Afrika ve Asya'daki büyük altın madenlerine yatırım yaparak değerli metalin tedarik zincirindeki konumunu da güçlendiriyor.

Charles Chang, Çin'in altın alanındaki faaliyetlerinin kapsamlı ve uzun vadeli olduğunu belirterek bu adımların önümüzdeki yıllarda da devam etmesini beklediğini söyledi. Böylece Çin, altının üretiminden depolanmasına ve yuan üzerinden uluslararası ticaretine kadar uzanan bir sistem geliştirmeyi amaçlıyor.