Milyonlarca kişiye para iadesi yapılacak: Ödemeler için tarih verildi

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ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), nakit avans uygulaması Cleo AI kullanıcılarına toplam 15,8 milyon dolar para iadesi yapılacağını açıkladı. Şirketin tüketicileri yanıltıcı reklamlar ve abonelik uygulamalarıyla mağdur ettiği iddialarının ardından başlatılan süreçte, 2,1 milyondan fazla kişinin ödeme alması bekleniyor.

Milyonlarca kullanıcıya ödeme yapılacak

FTC tarafından açıklanan iade programı, uygun koşulları taşıyan anında nakit avans hizmetleri için ödeme yapan 2 milyon 124 bin 796 müşteriyi kapsıyor.

İade almaya hak kazanan kullanıcılara 26 Ekim 2026 tarihine kadar e-posta yoluyla bilgilendirme yapılacak. PayPal üzerinden gerçekleştirilecek ödemeler ise 27 Ekim'de başlayacak.

Kullanıcıların kendilerine gönderilen ödemeleri 30 gün içerisinde tahsil etmeleri gerekiyor.

Şirket hakkında yanıltıcı reklam iddiası

FTC, Cleo AI'ın tüketicilere yüzlerce dolarlık nakit avans sağlayabileceğini duyurduğunu ancak kullanıcıların neredeyse hiçbirinin reklamı yapılan tutarlara yakın miktarlarda para alamadığını öne sürdü.

Şirketin ayrıca aynı gün veya anında sağlanacağı belirtilen nakit avanslar için ek ücret talep ettiği, buna karşın ödemelerin çoğu zaman ertesi gün müşterilere ulaştığı iddia edildi.

FTC, kullanıcıların aboneliklerini iptal etmelerinin de zorlaştırıldığını belirtti. Cleo AI, hakkındaki iddiaların ardından 17 milyon dolarlık uzlaşma ödemesini kabul etti.

Para iadesi için dolandırıcılık uyarısı

FTC, ödeme almaya hak kazanan tüketicilerin no-reply@consumersentinel.gov adresinden bilgilendirileceğini açıkladı.

İade süreciyle ilgili bilgi almak isteyen kullanıcıların, programı yöneten Rust Consulting Inc. şirketine 877-788-4958 numaralı telefondan ulaşabileceği veya FTC'nin resmi internet sitesini ziyaret edebileceği belirtildi.

Komisyon, para iadesi işlemlerinde tüketicilerden herhangi bir ücret talep edilmediğini ve hesap bilgilerinin paylaşılmasının istenmediğini vurgulayarak dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulundu.

Daha önce de yüz binlerce kişiye ödeme yapılmıştı

FTC, geçmiş yıllarda da tüketicilerin zararlarının karşılanması amacıyla benzer iade programları yürüttü.

Komisyon, 2017 yılında Herbalife bünyesinde faaliyet gösterirken maddi kayıp yaşayan yaklaşık 350 bin kişiye çek gönderdi.

Söz konusu ödemeler, Herbalife'ın yanıltıcı kazanç iddiaları üzerine 2016 yılında 200 milyon dolarlık uzlaşmaya varması ve çok katmanlı pazarlama faaliyetlerini yeniden düzenlemeyi kabul etmesinin ardından gerçekleştirildi.