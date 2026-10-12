Fonlarda para yetmezse ne olacak? Cevdet Yılmaz iki seçeneği açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda ekonomi gündemine ve sermaye piyasalarında yürütülen fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

-Fon Rehberi ile yeni kurallar, yeni kaideler geldi. Şeffaflık artırıldı, çok daha güven veren bir piyasa yapısı oluşması için kurallar konuldu. Şartlara uyan fonlar ve finansal enstrümanlar için çok olumlu bir adım. Bu kurallarla birlikte sorunlu fonlar açığa çıkmış oldular.

-Bunlara karşı da hızlı bir şekilde bir tedbir alındı. Fon piyasasının belli bir alanında yaşanan hadisenin genele sirayet etmemesi için, genel yapıya zarar vermemesi için çok hızlı bir şekilde tasfiyelerine karar verildi. Bir anlamda sorunlu fonlar karantinaya alınmış olundu.

- Çok yüksek fahiş getiriler elde etmiş veya hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde etmiş kişilerle ilgili soruşturma ve incelemeler devam ediyor. Şu anda 15 civarında denetmen ve müfettiş ile Devlet Denetleme Kurulu bütün ilgili kurumları kapsayacak şekilde çalışmasını sahada başlattı. Geniş imkanlarla çok güçlü bir şekilde bu süreci idari yönden Devlet Denetleme Kurulumuz denetliyor.

-455 bin yatırımcı etkilendi bu fonlardan. Sorunlu fonlar toplam fonların yüzde 4,6'sını oluşturuyor. 3 fon olağan şartlarda tasfiye edildi. 46 bin kişinin olağan yöntemlerle tasfiye sürecine girdiğini söyleyebiliriz.

-7 şirket ve 131 sorunlu fon var. 3 şirket sorunu kabul etti ve tasfiye edildi (A1 Capital, Bulls ve Pardus). 46 bin yatırımcının ödemesi yapıldı. Tera İş Bankası ile diğer fonlar Ziraat Bankası ile çalıştı. Buradaki ödemeler yapıldı ve 17 fon devreden çıkmış oldu. Kapalı fonlar da kendi içinde tasfiye edilecek. Diğer 4 şirket için de çalışılıyor.

-Atlas ile ilgili müzakereler devam ediyor, olağan tasfiye mümkün, bu hafta belli olabilir. Burada 58 bin vatandaşımız var etkilenen.

Net yatırımını geri alan mağdur sayılmayacak

-Bizim esas aldığımız ana para, net yatırım tutarı. Olağan tasfiyelerde yatırımcı parasını alıyor. Olağanüstü tasfiyelerde net yatırım tutarı var. Örneğin bir fondan pay aldınız 1 milyon liralık sonra 2 milyon kar ettiniz. 2 milyonu çektiniz 1 milyon kaldı. Biz size olağanüstü sistemde 1 milyon ödeme yapmayacağız. Çünkü siz ana paranızı zaten almış durumdasınız. İki kesim yer almayacak. Karlarını alıp çıkanlar ve hukuk dışı işlem yapanlar yararlanamayacak.

-Bu geçici bir durum. Olağanüstü durumda 1 milyona kadar yatırımcının parası ödenecek. Bütün kaynaklar toparlandığında kime ne düşüyorsa alacak ve bir mahsuplaşma olacak. Biz küçük yatırımcıyı ve para piyasası fonlarını önceliklendirmek istiyoruz. 455 bin kişinin büyük bölümü burada.

-450 bin yatırımcıdan zaten kârını tahsil etmiş olanlar mağdurlar listesinde yer almayacak.

1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak

- Olağanüstü tasfiyede 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak. Olağanüstü tasfiyeye ilişkin kararlar Meclisimizden geçerse muhtemelen yatırımcı sayısı 100 binin altına düşecek.

-Ne olağan tasfiyede, ne olağanüstü tasfiyede kamu kaynağının kullanılması söz konusu değil. Sermaye piyasalarında devletin bir güvencesi yok. Kamu garantisi söz konusu değil.

Fonlarda para yetmezse ne olacak?

-Bir veya iki fonda 1 milyon lira ödeyecek kadar para oluşmayabilir diye bir endişe var. Orada da iki tedbirimiz var. Birincisi, geriye aldığımız kaynakları bir an önce alıp o fonlara aktararak 1 milyon liraya kadar ödemeleri oralarda da gerçekleştirmek. İkincisi, ulaşabildiğimiz kaynak ne kadarsa, o tutarı en düşük alacaklıdan başlayarak yukarıya doğru ödemeleri gerçekleştirmek şeklinde bir yaklaşım söz konusu.

Tüm kurumlarda teknik hazırlıklar tamamlandı

-Tüm kurumlarımızda teknik hazırlıklar tamamlanmış durumda. Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank, Ziraat Bankası ve İş Bankası… Bütün kurumlar hazırlıklarını yapmış durumda. Bu kanun çıkar çıkmaz gereği yapılacaktır. Bu ödemeler yapılacaktır.

-Tasfiye süreçleri borsamızı olumsuz etkilemeyecek bir anlayış içinde sürdürülecek. Bu konuda Fon Koordinasyon Kurulumuzun tüm kurumlarımıza yönlendirici yaklaşımı söz konusu.

- Yeni fon rehberiyle sorunlu fonların sistemden çıkmasıyla sermaye piyasalarımız eskisinden de güçlü şekilde yoluna devam edecektir.

Haksız kazancın iadesi sonrası süreç

-Hiçbir şekilde hukuki ve genel sorumluluklar ortadan kalkmıyor. Fahiş gelirden dolayı hukuk dışı işlem yapmamış olsa bile iade olduysa söyleyecek bir şey yok. Hukuk dışı bir işlem söz konusuysa sorumluluklar ortadan kalkmaz.

- Yıllardır programlarımızda, hükümet politikalarımızda sermaye piyasalarımızı öncelikli gördük, destekledik. Bundan sonra da en güçlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz. Hiçkimse bu piyasalara gölge düşürmesin. Kuruyla yaşı karıştırmayalım. Suçlular cezasını bulacak ama yatırımcıları potansiyel suçluymuş gibi göstermek kabul edilemez. Özellikle küçük yatırımcımızın bir an önce bu şartlardan kurtulması için çok hızlı bir aksiyon almış durumdayız.

-(Yeni Parti Milletvekili Özlale'nin fon iddiaları) Her iki bakanımız da çok açık ve net şekilde gerekli cevabı verdiler. Suç mahiyetinde bir işlem yapan varsa en yakınımız da olsa, partimizde de olsa, bürokraside de olsa gereği yapılır, AK Parti'nin anlayışı budur. Herkesi aklıselime davet ediyorum. Önünü arkasını görmeden alelacele hükümlerle insanları itibarsızlaştırmaya ve bunun üzerinden siyasi rant oluşturmaya çalışmayın.

-Benim yakınımmış, onun yakınıymış, şu partidenmiş hiç fark etmez, gereği yapılır. Suç suçtur, suçlu suçludur. Yatırım yapabilir insanlar, suçunu delillendirerek, bir şey ortaya koyarsanız eyvallah. Suç işlemiş biri varsa, iktidar olsun muhalefet olsun hesabını birlikte soralım.

Enflasyonla mücadele

-Kent içi ulaşım konusunda mutlaka birtakım kuralların gelmesi lazım. Enflasyonun çok üzerinde artışlar yapılmaması lazım.

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