Cevdet Yılmaz'dan enflasyon mesajı: Ulaşım zamlarına düzenleme mi gelecek?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda enflasyona ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Eylül ayında enflasyonun yüzde 30'un altına gerilediğini hatırlatan Yılmaz, İran'daki savaşın ve enerji fiyatlarındaki yükselişin ekonomiye etkilerini değerlendirdi. Kira, gıda ve ulaşım fiyatlarına dikkat çeken Yılmaz, enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Enflasyonda yüzde 30 sınırı kırıldı

Eylül ayı enflasyon verilerini değerlendiren Yılmaz, savaşın olumsuz etkilerine rağmen enflasyonda düşüş yaşandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyon tarafında en son çıkan rakamı biliyorsunuz. Eylül ayında enflasyon yüzde 29,7 oldu. Dolayısıyla yüzde 30'luk psikolojik sınır bir anlamda kırılmış oldu. Savaşa ve enerji piyasalarındaki bu olağanüstü yükselişe rağmen bu gerçekleşti. Bu gerçekten sevindirici."

İran'daki savaşın enflasyona etkisine değinen Yılmaz, "Merkez Bankamızın bir hesabına göre, bu sene savaş yaşanmamış olsaydı enflasyon bugünkünden 7 puan civarında daha düşük olacaktı. Maalesef bu savaşın, İran savaşının, bize böyle bir yansıması söz konusu. Buna rağmen yüzde 30'un altını görmüş durumdayız." dedi.

"Arzu ettiğimiz noktada değiliz"

Hizmet sektöründeki fiyat artışlarının enflasyon üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirten Yılmaz, özellikle kira ve eğitim harcamalarına işaret etti.

Yılmaz, "Enflasyonu yukarı çeken hizmet kalemlerinde de aşağıya doğru bir gidiş var ama henüz tam arzu ettiğimiz noktada değiliz" ifadelerini kullandı.

Eğitim fiyatlarındaki artışların manşet enflasyonu etkilediğini belirten Yılmaz, "Eğitim boyutu toplumun aşağı yukarı yüzde 10'unu ilgilendiriyor. Yüzde 90'ı parasız devlet okullarından istifade ediyor ama o yüzde 10'da da olsa eğitimdeki artışlar, manşet enflasyon dediğimiz enflasyonu yukarı çekmiş oluyor." diye konuştu.

Kira fiyatlarının daha geniş bir kesimi ilgilendirdiğini vurgulayan Yılmaz, TÜİK verilerine göre toplumun yüzde 28'inin kirada yaşadığını hatırlattı.

Konut fiyatları ve kiralarla mücadelede sosyal konut projelerinin önemine değinen Yılmaz, "Özellikle 500 bin sosyal konut ve kiralık sosyal konut projelerimizle, bir taraftan para politikası, diğer yandan arz yönlü politikalarla bu mücadeleyi devam ettiriyoruz. İnanıyorum ki bir süre sonra kiralarda da çok daha farklı bir döneme geleceğiz." dedi.

"Bu sene bereketli bir yıl oldu"

Tarım sektöründeki gelişmelerin enflasyonla mücadeleye olumlu katkı sağladığını belirten Yılmaz, geçen yıl yaşanan don ve kuraklığın ardından bu yıl üretim koşullarının iyileştiğini söyledi.

Yılmaz, "Gıda konusunda olumlu gelişmeler var. Bu sene çok şükür bereketli bir yıl oldu. Geçen yıl biliyorsunuz hem don hem kuraklık yaşamıştık. Bu da gıda fiyatlarında olumsuz bir etkide bulunmuştu. Büyümemizi de olumsuz etkilemişti. Bu sene ise hem büyüme üzerinde hem de enflasyon üzerinde tarım sektörünün olumlu bir etkisi söz konusu." ifadelerini kullandı.

Gıda fiyatlarındaki düşüşün son enflasyon verisinin beklentilerin altında gerçekleşmesinde etkili olduğunu belirten Yılmaz, sosyal açıdan en kritik üç harcama kaleminin konut, gıda ve kent içi ulaşım olduğunu vurguladı.

Ulaşım zamlarına yeni kurallar gelebilir

Kent içi ulaşım fiyatlarındaki artışları eleştiren Yılmaz, yerel yönetimlerin maliyetlerin üzerinde yaptığı zamların enflasyonu olumsuz etkilediğini söyledi.

Yılmaz, "Maalesef kent içi ulaşım da bizim manşet enflasyonu yukarı çeken bir husus. Orada yerel yönetimlerin sorumluluğu söz konusu. Yerel yönetimlerin maliyetlerin ötesinde gerçekleştirdiği kent içi ulaşım fiyatlarındaki artışlar da enflasyona olumsuz yansıyor" dedi.

Kamu tarafından yönetilen ve yönlendirilen fiyatlarda belirli sınırlar oluşturulması gerektiğine işaret eden Yılmaz, "Bu konuda da bir yaklaşımımız var. Burada bir sınır oluşturma, o sınırın ötesine geçmeme yaklaşımımız var" ifadelerini kullandı.

Eğitim ücretlerine yönelik düzenlemeleri hatırlatan Yılmaz, ulaşım fiyatları konusunda da benzer adımlar atılması gerektiğini belirterek, "Eğitimde bunu yaptık. Biliyorsunuz, birtakım kurallar kondu. Önümüzdeki döneme ilişkin eğitimde bu anlamda daha olumlu bir süreç bekliyoruz. Aslında ulaşım konusunda da mutlaka birtakım kuralların gelmesi lazım. Böyle enflasyonun çok üstünde artışlar yapılmaması lazım" diye konuştu.

Enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı

Orta Vadeli Program'da 2027 yılı için yüzde 21 enflasyon hedefi bulunduğunu hatırlatan Yılmaz, orta vadede yeniden tek haneli enflasyona ulaşılmasının amaçlandığını belirtti.

Küresel ve bölgesel gelişmelerin ekonomik hedefler üzerindeki etkilerine değinen Yılmaz, "Gerçekçi bir çerçeve çizme gayreti içinde olduk. Çünkü dünyanın hâli de bölgemizin hâli de ortada. Ama hiçbir şekilde kararlılığımızdan en küçük bir ödün vermiş değiliz." dedi.

Enflasyonla mücadele politikalarının sürdürüleceğini vurgulayan Yılmaz, "Bizim enflasyonla mücadele politika çerçevemiz olduğu gibi duruyor. Buna bağlıyız ve istikametimiz belli. Enflasyonu daha düşük seviyelere indirmeye, halkımızı bu anlamda rahatlatmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Enflasyonun yüzde 75 seviyelerinden yüzde 29'lara kadar gerilediğini hatırlatan Yılmaz, "Daha da iyi bir noktaya gideceğiz. Bundan halkımızın hiç şüphesi olmasın." diye konuştu.

Deprem bölgesine 104 milyar dolarlık kaynak

Deprem bölgesinin yeniden inşasına yönelik harcamalara da değinen Yılmaz, bu yıl sonu itibarıyla toplam 5,4 trilyon liralık kaynağın kullanılmış olacağını belirtti.

Yılmaz, "Çok şükür depremin yaralarını sardık. Bakın, sadece depremin yaralarını sarmak için 5,4 trilyon Türk lirası para harcamış olduk. Bugünkü fiyatlarla 104 milyar dolara denk geliyor." ifadelerini kullandı.

Dışsal ekonomik şokların hedeflere ulaşılmasını geciktirebileceğini ancak bu etkilerin geçici olduğunu belirten Yılmaz, "Asıl olan programınızdır. Programınız doğruysa, sonuç veriyorsa aşama aşama hedeflerinize yürürsünüz." dedi.

Yılmaz, savaşların ve depremin ekonomik etkilerine rağmen uygulanan programın sonuç vermeye devam ettiğini belirterek enflasyonla mücadelede hedeflere ulaşacaklarına inandığını ifade etti.