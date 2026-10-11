Fındık ihracatında dikkat çeken tablo: Miktar düştü, gelir yüzde 20 arttı

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Türkiye'nin fındık ihracatında miktar ve gelir arasındaki fark dikkat çekti. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği verilerine göre, Ocak-Eylül 2026 döneminde 152 bin 543 ton fındık ihraç edilerek 1 milyar 919 milyon 691 bin dolar gelir elde edildi.

Geçen yılın aynı döneminde ise 187 bin 618 ton fındık ihracatı karşılığında 1 milyar 600 milyon 204 bin dolar gelir sağlanmıştı.

Daha az fındıkla 319 milyon dolar fazla gelir

Böylece Türkiye'nin fındık ihracatı miktar bazında 35 bin 75 ton azalırken, ihracat geliri 319,5 milyon dolar yükseldi.

Veriler, ihraç edilen fındığın ton başına ortalama gelirinin yaklaşık 8 bin 529 dolardan 12 bin 585 dolara çıktığını gösterdi.