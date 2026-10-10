Akaryakıt fiyatlarının ardından sürücülere bir zam daha

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ABD'de artan akaryakıt fiyatları sürücülerin bütçesini zorlamaya devam ederken, New York eyaletinde otoyol geçiş ücretlerine yeni bir zam yapılması kararlaştırıldı. New York Eyaleti Otoyol İdaresi tarafından daha önce onaylanan düzenleme kapsamında, geçiş ücretleri 1 Ocak itibarıyla yüzde 5 artacak.

Eylül 2023'te alınan karar doğrultusunda, otoyol ücretlerine 2024 yılında da yüzde 5 zam yapılmıştı. Söz konusu artış, 2010 yılından bu yana uygulanan ilk tarife değişikliği olmuştu.

Yeni tarifeyle birlikte Albany'den Syracuse'a seyahat eden bir sürücünün ödediği 6,03 dolarlık geçiş ücreti 6,34 dolara yükselecek. Buffalo güzergâhında ise ücret 12,78 dolardan 13,41 dolara çıkacak.

Eyalet dışından alınan E-ZPass elektronik geçiş sistemini kullananlar ile posta yoluyla ödeme yapan sürücüler için ücretler daha yüksek olacak.

Zam kararının gerekçesi açıklandı

Otoyol geçiş ücretlerindeki artışın arkasında, altyapının yenilenmesi için ihtiyaç duyulan finansman bulunuyor.

Yetkililer, pandemi döneminde trafik yoğunluğunun azalması ve mevcut yatırım programında karşılanamayan 470 milyon dolarlık altyapı ihtiyacının zam kararında etkili olduğunu belirtti.

New York'taki otoyol altyapısının yaklaşık yüzde 85'i ilk inşa edildiği 1950'li yıllara dayanırken, köprülerin yüzde 75'inin 60 yıldan daha eski olduğu ifade edildi.

Otoyol İdaresi tarafından yapılan açıklamada, geçiş ücretlerinden elde edilen gelirlerin yol güvenliğinin sağlanması, bakım ve yenileme çalışmalarının sürdürülmesi amacıyla kullanıldığı vurgulandı.

Taşımacılık sektöründe maliyet baskısı

Otoyol ücretlerindeki artış, yükselen motorin fiyatları ve tedarik zincirindeki sorunlarla mücadele eden taşımacılık sektörünü de yakından ilgilendiriyor.

Öte yandan ABD Kongresi'nde gündeme gelen bir yasa tasarısı, kamyon taşımacılığında zorunlu asgari sorumluluk sigortası tutarının 750 bin dolardan 5 milyon dolara yükseltilmesini öngörüyor.

New York Kamyon Taşımacılığı Derneği Başkan Yardımcısı Zach Miller, uzun yıllardır geçiş ücretlerinde artış yapılmaması nedeniyle otoyollarda bakım ve yenileme ihtiyacının oluştuğunu belirterek, zam kararına karşı çıkmadıklarını söyledi.

Miller, sektör üzerindeki maliyet baskısını azaltmak için eyalette uygulanan karayolu kullanım vergisinin kaldırılmasının daha etkili bir çözüm olabileceğini ifade etti.

Artan yakıt fiyatlarına rağmen tır sürücülerinin daha güvenli ve kısa güzergâhlar sunan otoyolları tercih etmeyi sürdüreceğini belirten Miller, "Bu yalnızca Thruway'e özgü bir sorun değil, şu anda içinde bulunduğumuz ekonomik ortamın bir sonucu" dedi.