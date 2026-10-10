Porsche'de 34 bin araçlık kayıp: Çin satışları üçte bir düştü

Alman lüks otomobil üreticisi Porsche AG (P911), küresel otomobil pazarındaki daralmanın etkisini yılın üçüncü çeyreğinde de hissetti. Şirketin 2026'nın ilk dokuz ayında müşterilerine teslim ettiği araç sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 34 bin azaldı. Çin'deki sert düşüş devam ederken, markanın en bilinen spor otomobili 911 ise genel eğilimin tersine büyümesini sürdürdü.

Porsche'nin 9 Ekim'de açıkladığı verilere göre toplam teslimatlar, geçen yılın aynı dönemindeki 212 bin 509 adetten 178 bin 532'ye geriledi. Böylece dokuz aylık kayıp yüzde 16 olarak gerçekleşti.

Dokuz ayda 34 bin araçlık kayıp

Porsche'nin küresel teslimatları geçen yılın aynı dönemine göre 33 bin 977 araç azaldı. Şirket, üçüncü çeyrekteki teslimatların ilk yarıda görülen eğilimle uyumlu olduğunu belirtti. İlk altı ayda yüzde 16 olan yıllık düşüş, dokuz aylık sonuçlarda da aynı seviyede kaldı.

Bu tablo, otomobil üreticisinin küresel satış hacmindeki daralmayı henüz tersine çeviremediğini gösteriyor. Porsche yönetimi, satışların azalmasını yalnızca talep koşullarıyla açıklamıyor. Bazı modellerin üretimden kaldırılması ve ürün gamındaki geçiş süreci de teslimatları sınırlayan nedenler arasında gösteriliyor.

Çin'de satışlar yüzde 33 geriledi

Porsche'nin en fazla zorlandığı pazarlardan biri Çin olmaya devam ediyor. Şirketin Çin'deki dokuz aylık teslimatları, geçen yılın aynı dönemindeki 32 bin 195 adetten 21 bin 493'e düştü. Böylece kayıp yüzde 33'e ulaştı. Bu sonuç, Çin'de yalnızca dokuz ayda 10 bin 702 daha az Porsche teslim edildiği anlamına geliyor.

Porsche, ülkedeki rekabet koşullarının zorlayıcı olmaya devam ettiğini belirterek kısa vadede satış adetlerini artırmaktan çok markanın uzun vadeli konumunu korumaya odaklandığını açıkladı.

Çin'deki bu gelişme, bir dönem Alman lüks otomobil üreticileri için güçlü büyüme sağlayan pazarın artık aynı katkıyı sunmadığını ortaya koyuyor.

911 modeli düşüşe rağmen yüzde 12 büyüdü

Şirketin açıkladığı sonuçlarda en dikkat çekici gelişme, Porsche 911'in diğer modellerden farklı bir performans göstermesi oldu. Porsche 911'in teslimatları yılın ilk dokuz ayında yüzde 12 artarak 42 bin 217 adede ulaştı. Böylece şirketin küresel teslimatları yüzde 16 gerilerken, 911 modeli çift haneli büyüme kaydetti.

Porsche yönetimi, özellikle GTS, Turbo ve GT gibi yüksek performanslı versiyonlara yönelik talebin güçlü kaldığını vurguladı. Bu gelişme, müşterilerin daha özel ve yüksek performanslı modellere yönelmesinin Porsche açısından önemini artırıyor.

Markanın en fazla teslimat gerçekleştirdiği model ise 59 bin 586 araçla Cayenne oldu. Cayenne teslimatları geçen yıla göre yüzde 2 azaldı. Yaz aylarında teslimatları başlayan tamamen elektrikli Cayenne modelinde ise ilk dokuz ay itibarıyla 7 bin 2 araç müşterilere ulaştırıldı.

Macan ve Taycan'da sert düşüş

Porsche'nin diğer modellerindeki tablo ise 911 kadar güçlü olmadı. Macan teslimatları yüzde 21 gerileyerek 51 bin 25 adede düştü. Bu araçların 23 bin 29'unu tamamen elektrikli Macan, 27 bin 996'sını ise içten yanmalı motorlu versiyon oluşturdu. Porsche, içten yanmalı motorlu Macan'ın üretimini 2026 yazında sona erdirdi.

Elektrikli Taycan modelinde de düşüş devam etti. Taycan teslimatları yüzde 31 azalarak 8 bin 699 adette kaldı. Panamera'da ise yüzde 35'lik kayıpla 13 bin 714 araç teslim edildi.

En sert model bazlı düşüş 718 Boxster ve Cayman serisinde yaşandı. Üretimi geçen yıl sona eren model ailesinin teslimatları yüzde 79 düşüşle 3 bin 291 adede geriledi. Böylece Porsche'nin satış kaybında hem pazardaki talep koşulları hem de üretimden kaldırılan modellerin yarattığı boşluk etkili oldu.

Avrupa ve ABD'de de satışlar düştü

Porsche'nin teslimat kaybı Çin ile sınırlı kalmadı. Şirketin en büyük bölgesel pazarı olan Kuzey Amerika'da teslimatlar yüzde 13 azalarak 56 bin 88 adede geriledi. Almanya dışındaki Avrupa ülkelerinde yüzde 11'lik düşüşle 44 bin 949 araç teslim edilirken, Almanya pazarında kayıp yüzde 7 oldu.

Diğer denizaşırı ve gelişmekte olan pazarlarda da teslimatlar yüzde 19 azalarak 35 bin 48'e indi. Buna karşılık Porsche yönetimi, toplam satış adetlerini artırmaktan ziyade daha yüksek değer sunan spor otomobillere, özel versiyonlara ve kişiselleştirme seçeneklerine odaklanmayı sürdürüyor.

Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Matthias Becker, şirketin yeni stratejisinin özellikle yüksek performanslı ve özel spor otomobiller üzerindeki konumunu güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

Dokuz aylık sonuçlar, bu stratejinin arkasındaki ekonomik baskıyı da gösteriyor. Porsche'nin toplam teslimatları düşerken, 911 gibi yüksek performanslı modellere yönelik talep artmaya devam ediyor.