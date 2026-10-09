Gözlük devine şok: Özel indirim ve kampanyalara 3 yıl yasak

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Rekabet Kurumu'nun gözlük sektörüne yönelik soruşturmasında önemli bir karar alındı. Ray-Ban, Oakley, Persol ve Vogue Eyewear markalarını bünyesinde bulunduran EssilorLuxottica'nın sunduğu taahhütler kabul edildi. Kararla birlikte Atasun ile bağımsız optikçiler arasındaki rekabet koşullarını etkileyen uygulamalara sınırlamalar getirildi.

Atasun'a özel indirim ve kampanyalar sona erecek

EssilorLuxottica, üç yıl boyunca markalı güneş gözlüğü ve optik çerçeve satışlarında Atasun'a diğer optisyenlerden farklı indirim ve kampanyalar uygulayamayacak. Düzenlemeyle Atasun ile bağımsız optikçiler arasındaki rekabet koşullarının korunması amaçlanıyor.

Optikçiler için 18 ay sınırı getirildi

Karar kapsamında cam kesme makinelerine ilişkin sözleşmeler de yeniden düzenlenecek.

EssilorLuxottica'nın cam kesme makineleriyle birlikte sunduğu paketlerde, optikçilerin cam satın alma taahhüdü en fazla 18 ay olabilecek.

Ayrıca optikçiler yalnızca EssilorLuxottica'dan ürün satın almak zorunda bırakılmayacak. Bu koşulun sözleşmelerde açıkça belirtilmesi gerekecek.

Rakip optikçilerin verileri Atasun ile paylaşılmayacak

Rekabet Kurumu'nun soruşturması sonucunda veri paylaşımına ilişkin de yeni bir kural getirildi.

Cam kesme makineleri aracılığıyla elde edilen rakip optikçilere ait veriler Atasun ile paylaşılmayacak. Bunun yanında, yeni sözleşmelerde kontakt lens alımına bağlı indirim uygulamasına yer verilmeyecek.

Yeni kurallar 2 ve 3 yıl boyunca uygulanacak

EssilorLuxottica'nın sunduğu taahhütler, ilgili düzenlemeye göre iki ve üç yıllık sürelerle geçerli olacak. Atasun'a yönelik farklı indirim ve kampanya uygulamalarına getirilen sınırlama üç yıl sürecek. Diğer düzenlemelerle birlikte gözlük sektöründe bağımsız optikçiler ile Atasun arasındaki rekabet koşullarının korunması hedefleniyor.