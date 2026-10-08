Şimşek: 43 bin yatırımcının paraları ilgili bankalara yatırıldı

İstanbul Ekonomi Forumu'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fonların tasfiye süreciyle ilgili son bilgileri paylaştı:

7 şirketin 3 tanesi, 3 portföy yönetim şirketi olağan tasfiye kapsamında. Bugün itibarıyla TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesi yapıldı. 43 bin fon katılımcısına bugün itibarıyla paraları ilgili bankalara transfer edildi. Gördüğünüz gibi önemli ölçüde sorun giderildi.

Burada kapalı fonlar var. Kapalı fonlar zaten tanım gereği birkaç kişiden oluşuyor. Ve o fonlar ayrı bir alan. Orada da çok büyük bir sorun görünmüyor. Şimdi bir tane daha portföy yönetim şirketi var. Sahipleri, "Bırakın, biz kendimiz tasfiyede yardımcı olalım, teminat getireceğiz." dediler.

Bir ihtimal, belki o da bu hafta o çerçevede çözülür.

Önceliği para piyasası fonlarına verdik

Şunun altını çizmek istiyorum. Önceliği biz para piyasası fonlarına ve tabii ki küçük yatırımcılara verdik. Bunun yasal altyapısı da hazırlanıyor.

Şimdi buna ilişkin tabii ki burada piyasa bozucu faaliyetler içerisinde olup da mal varlığı şu veya bu şekilde dışarıda veya başka, Türkiye'de bir yerlerde park etmiş olan, zaten onları TMSF üzerinden tekrar ilgili fonlara aktaracağız.

Yılmaz dün açıklamıştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Fon Koordinasyon Kurulu Başkanı Cevdet Yılmaz, TBMM'de fon piyasalarındaki son gelişmelere ilişkin açıklama yapmıştı:

"Olağan tasfiyesi yapılacak Bulls, A1 Capital ve Pardus'un 17 fonundaki 43 bin 643 yatırımcıya yarın ödeme yapılacak. Bu şirketler kapsamında kalan 49 özel fonda ise 2 bin 98 kişi bulunmakta olup kendi kapsamlarında sorunların çözüleceği planlanmaktadır."