Fortune 500 Türkiye listesindeki şirket resmen iflas etti

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Bir dönem Türkiye'nin en büyük şirketleri arasında gösterilen Taban Gıda Dış Ticaret AŞ'nin mali sorunlarını aşmak için başlattığı konkordato süreci sonuçsuz kaldı. Tarım emtiası ticaretinin yanı sıra milyonlarca dolarlık gemi yatırımlarıyla da büyüyen şirket, yaklaşık üç aylık hukuki sürecin ardından faaliyetlerini iflas tasfiyesi kapsamında sürdürecek.

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Taban Gıda Dış Ticaret AŞ ve Aras Demir hakkında yürütülen konkordato dosyasını karara bağladı.

Konkordato süreci üç ay sürdü

Taban Gıda'nın yaşadığı mali sıkıntılar, 2026 yılının yaz aylarında gündeme geldi.

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 9 Temmuz 2026 tarihinde şirket ve Aras Demir hakkında üç aylık geçici mühlet kararı verdi.

Bu süre içinde yürütülen konkordato sürecinin ardından 1 Ekim'de yeniden duruşma yapıldı.

Mahkeme, kesin mühlet verilmesi ve konkordato taleplerini kabul etmeyerek Taban Gıda'nın iflasına hükmetti.

Fortune 500 listesinde 130'uncu sıraya yükseldi

2016 yılında kurulan Taban Gıda, kısa sürede Türkiye'nin büyük şirketleri arasına girmeyi başardı.

Şirket, Fortune 500 Türkiye listesine ilk kez 2019 yılında 183'üncü sıradan girdi. Şirket, 2021 yılını 4,5 milyar TL'nin üzerinde ciroyla tamamladı. Taban Gıda, 2024 yılında açıklanan Capital 500 listesinde ise 248'inci sırada yer aldı.

Cirosu 12,5 milyar TL'yi aştı

Taban Gıda'nın büyüklüğünü ortaya koyan finansal veriler de dikkat çekti. Capital 500 verilerine göre şirket, 2023 yılında 12,5 milyar TL'nin üzerinde ciro elde etti. Aynı dönemde vergi öncesi kârı ise 13,3 milyon TL olarak kaydedildi.

Böylece milyarlarca liralık satış hacmine ulaşan şirket, sonraki yıllarda mali sorunlarla karşı karşıya kaldı ve konkordato sürecinin ardından iflas etti. Deniz taşımacılığına 14 milyon dolarlık gemi yatırımı yaptı

Taban Gıda, tarım ürünleri ticaretindeki faaliyetlerini desteklemek amacıyla deniz taşımacılığına da yatırım yapmıştı.

Pandemi döneminde yükselen navlun fiyatları ve küresel lojistik sorunlarının ardından şirket, tahıl taşımacılığında kullanılan gemilere yöneldi.

2021 yılında Taban Gıda'nın çatı kuruluşu Vivalon AG, Japon yapımı ve 42 bin 648 DWT taşıma kapasitesine sahip bir kuru yük gemisini 9 milyon dolara satın aldı.

Daha sonra filoya, İtalya yapımı ve 7 bin 550 DWT kapasiteli ikinci bir kuru yük gemisi eklendi. Bu gemi için 5 milyon dolar ödendi. Böylece açıklanan ilk iki gemi yatırımının toplam tutarı 14 milyon dolara ulaştı. Şirket, ilerleyen dönemde üçüncü gemisini de filosuna kattığını duyurdu.

Türkiye'nin buğday ithalatında önemli paya sahipti

Taban Gıda Dış Ticaret AŞ, başta buğday olmak üzere çeşitli tarım ürünlerinin tedariki ve uluslararası ticaretinde faaliyet gösteriyordu.

Şirketin ticaretini yaptığı başlıca ürünler arasında mısır, arpa, soya, yağlı tohumlar ve yem hammaddeleri bulunuyordu.

Taban Gıda, daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin toplam buğday ithalatının yaklaşık yüzde 20'sini gerçekleştirdiğini bildirmişti. Şirket ayrıca dünya buğday ticaretinin yüzde 1'inden fazlasını yönettiğini belirtmişti.