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Ons altın 4 bin dolara doğru ilerliyor. Gram altın ise 6 bin 500 liranın altına indi. Hem yatırımcılar hem de altın alacaklar uzmanların görüşlerini merak ediyor. Bugün yine "Altın neden düşüyor", "Gram altın yükselecek mi, düşecek mi" sorusu sıkça geliyor.

Altın neden düşüyor?

ABD tahvil faizlerindeki yükseliş

ABD 10 yıllık ve 30 yıllık devlet tahvili faizlerinin multi-dekad bazda yüksek seviyelerde (ABD 10 yıllık faizi %5,25–%5,35 bandında) seyretmesi altını doğrudan baskılıyor. Faiz getirisi sunmayan (faizsiz) bir varlık olan altın, tahvil gibi yüksek sabit getiri sunan finansal araçlar karşısında cazibesini kısmen yitiriyor.

Dolar endeksinin (DXY) güçlü seyri

ABD Doları'nın küresel para birimleri karşısında güçlü duruşunu sürdürmesi, dolar cinsinden fiyatlanan ons altını yabancı yatırımcılar için daha pahalı hale getirerek talebi düşürüyor.