Google elektriğini 20 yıllığına garantiye aldı: Yapay zekâ nükleere yöneltti

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Yapay zekâ yarışında teknoloji şirketlerinin önündeki en büyük sorunlardan biri artık çip değil, kesintisiz elektrik. Google bu ihtiyacı karşılamak için ABD’nin en büyük nükleer enerji üreticilerinden Constellation Energy ile bugüne kadarki en kapsamlı enerji anlaşmalarından birine imza attı.

Anlaşma yalnız Google’ın elektrik tedarikini güvenceye almıyor. Constellation, Illinois, Pennsylvania ve New Jersey’deki mevcut nükleer santrallerinde üretimi artırmak için 4,3 milyar doların üzerinde yatırım yapacak.

Toplam enerji anlaşmasının büyüklüğü ise 3 bin 590 megavata ulaşıyor. Bunun 890 megavatlık bölümü, mevcut nükleer reaktörlerin kapasitesinin artırılmasıyla şebekeye eklenecek tamamen yeni üretimden oluşacak.

11 reaktörde kapasite artırılacak

20 yıllık elektrik alım anlaşmasının merkezinde Constellation’ın ABD’de işlettiği altı nükleer tesisteki 11 reaktör bulunuyor.

Şirket bu reaktörlerde yeni türbinler, buhar jeneratörleri, dijital kontrol sistemleri ve diğer ekipman yatırımları yapacak. Amaç sıfırdan yeni nükleer santral inşa etmek yerine çalışan tesislerden daha fazla elektrik üretmek.

Bu yöntemle toplam 890 megavat ek nükleer kapasite oluşturulması planlanıyor. Yeni kapasite, yaklaşık olarak büyük ölçekli yeni bir nükleer reaktörün üretimine denk geliyor. Ancak tamamen yeni santral kurulmasına kıyasla daha kısa sürede devreye alınabilecek.

Constellation’ın yatırımı 4,3 milyar doların üzerinde olacak. Şirket, projelerin altı nükleer tesiste yaklaşık 4 bin 400 mevcut işi destekleyeceğini ve inşaat döneminde yaklaşık 7 bin 200 yeni istihdam yaratacağını öngörüyor.

Google açısından anlaşmanın temel avantajı ise yeni üretimin uzun vadeli gelir garantisiyle finanse edilmesi. Şirket, 20 yıllık alım taahhüdüyle Constellation’ın mevcut reaktörlere yapacağı milyarlarca dolarlık kapasite yatırımının önünü açıyor.

Toplam anlaşma 3 bin 590 megavata ulaşıyor



Google ile Constellation arasındaki iş birliği yalnız 890 megavatlık yeni nükleer kapasiteden oluşmuyor. Taraflar ayrıca Constellation’ın PJM bölgesindeki mevcut üretim filosundan 2 bin 700 megavatlık elektrik için 15 yıllık ayrı bir enerji tedarik anlaşması yaptı. Böylece iki anlaşmanın kapsadığı toplam kapasite 3 bin 590 megavata ulaşıyor.

890 megavatlık yeni nükleer kapasite 20 yıllık anlaşmaya bağlanırken, mevcut üretimden sağlanacak 2 bin 700 megavat için süre 15 yıl olacak.

PJM elektrik sistemi ABD’nin 13 eyaletindeki yaklaşık 67 milyon kişiye hizmet veriyor. Bölge aynı zamanda veri merkezlerinin hızla büyüdüğü ve elektrik talebinin en sert arttığı ABD pazarlarından biri.

Google’ın anlaşması bu nedenle yalnız şirketin kendi elektrik ihtiyacı açısından değil, Amerikan elektrik şebekesinin karşı karşıya olduğu yeni talep baskısı açısından da önem taşıyor.

Teknoloji şirketleri veri merkezlerini büyütürken elektrik şebekesine yalnız yeni tüketim eklemeleri giderek daha fazla tartışılıyor. Yeni modelde büyük tüketicilerin talep yaratırken sisteme yeni üretim kapasitesi kazandırması hedefleniyor.

İlk yeni güç 2028’de şebekeye gelecek

Projede ilk kapasite artışının 2028’de devreye alınması bekleniyor. Google’a göre altı santralde gerçekleştirilecek yatırımların tamamlanmasıyla 890 megavatlık ek kapasitenin 2032 sonundan önce PJM şebekesine aktarılması planlanıyor.

Google’ın nükleer enerji yatırımları bununla da sınırlı değil. Şirket, mevcut reaktörlerin kapasite artışları ve kapalı santrallerin yeniden devreye alınmasına verdiği desteklerle ABD enerji sistemine kazandırılmasını sağladığı yeni nükleer kapasitenin toplamda 1,5 gigavatı aştığını açıkladı. Şirket daha önce yeni nesil küçük modüler reaktörler için Kairos Power ile de uzun vadeli anlaşma yapmıştı.

Bu tablo, teknoloji devlerinin enerji stratejisinde önemli bir değişime işaret ediyor. Elektrik artık piyasadan ihtiyaç oldukça satın alınacak sıradan bir işletme giderinden çok, yıllar öncesinden güvence altına alınması gereken stratejik üretim girdisine dönüşüyor.

Yapay zekâ yarışı elektrik yarışına dönüştü



Google ile Constellation arasındaki anlaşmanın arkasındaki temel neden veri merkezlerinin hızla artan elektrik ihtiyacı. Yapay zekâ modellerinin eğitilmesi ve çalıştırılması, geleneksel internet hizmetlerine göre çok daha yoğun hesaplama gücü gerektiriyor. Yeni veri merkezlerinin büyüklüğü arttıkça enerji şirketlerinden talep edilen elektrik kapasitesi de yüzlerce megavata ulaşıyor.

Google yalnız elektrik satın almakla da yetinmeyecek. Constellation ile mevcut teknoloji iş birliği beş yıl daha genişletilecek ve Google Cloud ile Gemini Enterprise şirketin enerji operasyonlarında kullanılacak.

Yapay zekânın nükleer santrallerde kapasite planlaması, bakım süreçleri, üretim optimizasyonu, şebeke modellemesi ve kritik altyapının korunmasında kullanılması planlanıyor. Böylece yapay zekânın yarattığı elektrik talebi ile yapay zekânın enerji sistemini daha verimli işletmek için kullanılması aynı anlaşmada birleşiyor.

Google’ın hamlesi teknoloji sektöründe giderek belirginleşen daha büyük bir eğilimin parçası. Microsoft, Amazon, Meta ve diğer büyük teknoloji şirketleri de veri merkezlerinin uzun vadeli elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla nükleer enerji şirketleriyle yıllara yayılan anlaşmalar yapıyor.

Google-Constellation anlaşmasını ayıran unsur ise ölçeği. 3 bin 590 megavatlık toplam tedarik, 20 yıllık nükleer kapasite anlaşması ve 4,3 milyar doları aşan yatırım, yapay zekâ yarışında elektriğin artık teknoloji şirketlerinin büyümesini belirleyen temel kaynaklardan biri haline geldiğini gösteriyor.