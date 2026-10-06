Commerzbank’tan enflasyon verisi sonrası TL uyarısı

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Türkiye’de eylül enflasyonunun beklentilerin altında kalması, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 22 Ekim toplantısı öncesinde faiz indirimi beklentilerini güçlendirdi. Commerzbank ise enflasyondaki gerilemenin faiz indirimi için alan açtığını ancak Türk lirası açısından risklerin ortadan kalkmadığını düşünüyor.

Commerzbank 100 baz puanlık indirime alan görüyor

Commerzbank Gelişen Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Tatha Ghose, eylül ayı enflasyon verilerinin para politikasında yeni bir indirim için uygun zemin oluşturduğunu değerlendirdi.

Eylül ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 1,84 arttı. Yıllık enflasyon ise ağustostaki yüzde 31,51’den yüzde 29,73’e geriledi.

Ghose, yıllık enflasyondaki düşüşte baz etkisinin önemli rol oynadığına dikkat çekerken, aylık fiyat artış hızında da belirgin bir yavaşlama görüldüğünü belirtti.

Commerzbank’a göre bu tablo, TCMB’nin 22 Ekim’deki Para Politikası Kurulu toplantısında 100 baz puanlık faiz indirimi yapabilmesi için uygun bir ortam yaratıyor.

TCMB, 10 Eylül’de gerçekleştirdiği son toplantıda politika faizini yüzde 37’de sabit bırakmıştı.

Çekirdek enflasyon yüzde 28,70’e geriledi

Eylül verilerinde çekirdek göstergelerde de yıllık bazda gerileme görüldü.

Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içecekler, tütün ürünleri ve altını dışarıda bırakan C göstergesi yıllık yüzde 28,70 olarak gerçekleşti. C endeksindeki aylık artış ise yüzde 2,14 oldu.

Commerzbank, manşet enflasyondaki düşüşe karşın aylık fiyat artışlarının tamamen ortadan kalkmadığı görüşünde. Bankanın değerlendirmesinde özellikle yılın ilerleyen bölümünde enflasyonun yeniden hızlanması ihtimali TL açısından izlenmesi gereken risklerden biri olarak öne çıktı.

TL için aynı ölçüde iyimser değil

Commerzbank’ın değerlendirmesinde dikkat çeken asıl bölüm ise Türk lirasına ilişkin beklenti oldu. Ghose, TL’nin enflasyondaki olumlu sürprizden kalıcı biçimde yararlanamadığını savundu. Bankaya göre döviz piyasasındaki resmi müdahaleler kur hareketlerini yumuşatabilir ancak kurun orta vadeli yönünü tek başına değiştirmeyebilir.

Commerzbank, faiz indiriminin başlaması ve enflasyonun yılın kalan bölümünde yeniden hız kazanması halinde TL üzerindeki baskının devam edebileceğini öngörüyor.

Bu değerlendirme, eylül enflasyonunun ardından güçlenen faiz indirimi beklentilerinin kur tarafında aynı ölçüde olumlu bir fiyatlama yaratmayabileceğine işaret ediyor.

Gözler 22 Ekim’e çevrildi

TCMB’nin bir sonraki Para Politikası Kurulu toplantısı 22 Ekim’de yapılacak.

Merkez Bankası son kararında para politikası adımlarının enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilim ve beklentiler dikkate alınarak toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla belirleneceğini vurgulamıştı.

Eylül enflasyonunun beklentilerin altında kalması faiz indirimi beklentilerini güçlendirirken, bundan sonraki süreçte aylık enflasyonun seyri, enerji fiyatları ve kur hareketleri 22 Ekim kararına ilişkin beklentilerin şekillenmesinde öne çıkacak.