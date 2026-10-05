Enflasyon sonrası gözler TCMB’de: Faiz indirimine dönecek mi?

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Eylül enflasyonunun beklentilerin altında kalması ve yıllık TÜFE'nin yüzde 29,73'e gerilemesi, TCMB'nin faiz indirimlerine yeniden başlayabileceği beklentisini güçlendirdi. Ekonomistler 22 Ekim'deki Para Politikası Kurulu toplantısında 100 baz puanlık indirimi öne çıkarıyor.

AA Finans analisti Haluk Bürümcekçi, TCMB'nin takip ettiği mevsimsellikten arındırılmış enflasyon göstergelerinin eylülde manşet dahil tüm gruplarda düşüşe işaret ettiğini belirtti.

Küresel gelişmeler, enflasyon görünümü ve rezervlerde belirgin bir değişiklik yaşanmaması halinde 22 Ekim'de 100 baz puanlık indirimin "masadaki en güçlü seçeneklerden biri" olacağını ifade eden Bürümcekçi, yıl sonuna kadar yaklaşık 200 baz puanlık indirim alanı bulunduğunu söyledi.

Yıl sonu için yüzde 35 faiz tahmini

Ekonomist Dr. Kutay Gözgör de eylül verisinin faiz indirim döngüsüne yeniden başlanmasını desteklediğini belirtti. Gözgör, 22 Ekim'de politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 36'ya çekilmesini beklediklerini, yıl sonuna kadar ise toplam 200 baz puanlık indirim alanı gördüklerini söyledi.

Bununla birlikte Gözgör, çekirdek göstergelerdeki yüksek artışa dikkat çekerek TÜFE-C'nin eylülde aylık yüzde 2,14 yükselmesinin enflasyondaki katılığın tamamen ortadan kalkmadığına işaret ettiğini belirtti.

"Faiz indirimi için alan rahatlıkla açıldı"

Ekonomist İris Cibre de TÜİK ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) verileri arasındaki farka dikkat çekti. TÜİK'in eylül enflasyonu aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 29,73 ile beklentilerin altında kalırken, İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık yüzde 2,11, yıllık yüzde 33,55 arttı. Cibre, beklenti altındaki TÜİK verisinin ardından TCMB'nin faiz indirimi için alanının "rahatlıkla açıldığını" değerlendirdi.

"200 baz puanlık faiz indirimi zaruri"

Ekonomist Ali Çufadar ise TCMB'nin eylülde 100 baz puanlık faiz indirimine gitmesi gerektiğini savunarak, yüksek faizlerin uzun süre korunmasının ekonomik ve toplumsal maliyet yarattığını ve para politikasının hareket alanını daralttığını belirtti. Ekim toplantısı için daha güçlü bir indirim beklentisi ortaya koyan Çufadar, şartların elvermesi halinde 200 baz puanlık faiz indiriminin "zaruri" olduğunu ifade etti.