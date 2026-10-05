AÇIKLANDI! Memur ve memur emeklisi maaş zammı 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Memura ne kadar zam yapılacak?

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Emekli ve memur TÜİK'in bugün açıklayacağı enflasyon rakamlarına kulak kesilmiş durumdaydı... Açıklanan rakamlar ocak ayı maaş zammı için önem arz ediyor. Memur ve memur emeklisi bugün yoğun şekilde "Memur ve memur emeklisi maaş zammı 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu" diye soruyor.

Memur ve memur emeklisi maaş zammı 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayı enflasyon rakamlarını saat 10.00'da ilan etti. Bu verilerle birlikte Memur ve memur emeklisi maaş zammı 3 aylık enflasyon farkı hesaplandı.

Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı elde edebilmesi için mevcut dönem enflasyonunun, bir önceki toplu sözleşmeyle verilen zam oranını aşması gerekiyor. 3 aylık enflasyon farkının %5,57 seviyesinde geldi. Henüz toplu sözleşme eşiği aşılmadığı için memur ve memur emeklisine enflasyon farkı yansıtılmayacak.

Ekim, kasım, aralık enflasyon oranları sonrası memur ve memur emeklisine yapılacak zam belli olacak.