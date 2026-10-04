Fon soruşturmasında yeni aşama: Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Teftiş Kurulu’nu görevlendirdi

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon soruşturması kapsamında, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında ön inceleme ve araştırma yapılması için Teftiş Kurulunu görevlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Şimşek, görevlendirmeyi, savcılığın yürüttüğü fon soruşturması dolayısıyla gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, savcılığın, eski SPK Başkanı Gönül hakkında soruşturma izni talebi üzerine Şimşek, cuma günü ilgili mevzuata uygun olarak Teftiş Kurulu'ndan ön inceleme ve araştırma yapmasını istedi.