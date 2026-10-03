SPK’dan kredili işlemler için yeni karar: Süre 30 Ekim’e uzatıldı

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Sermaye Piyasası Kurulu, kredili işlemlerde uygulanan özkaynak oranına ilişkin yeni kararını duyurdu. 3 Ekim 2026 tarihli ve 65/1779 sayılı Kurul Kararı ile mevcut uygulamanın devam etmesine karar verildi.

Kredili işlemlerde uygulama 30 Ekim’e kadar sürecek

SPK’nın kararına göre, kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince özkaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik tedbir 30 Ekim 2026 seans sonuna kadar yürürlükte kalacak.

Söz konusu uygulama, SPK’nın 17 Eylül 2026 tarihli bülteninde duyurulan ve aynı tarihli Kurul Kararı ile yürürlüğe konulan düzenleme kapsamında uygulanıyordu. Yeni kararla birlikte tedbirin süresi uzatılmış oldu.

SPK kararın gerekçesini açıkladı

Kurul, kararın sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf ve istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanması ile yatırımcıların hak ve yararlarının korunması amacıyla alındığını bildirdi.