Fed yetkilisinden faiz mesajı: Bir sonraki hamle için tarih verdi

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden faiz politikasına ilişkin yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, Fed'in bir sonraki faiz adımını belirlemek için acele etmesine gerek olmadığını ve gelecek ekonomik verilerin değerlendirilebileceğini söyledi.

Reuters’ın aktardığına göre PBS NewsHour’a konuşan Hammack, ABD’de eylül ayında tarım dışı istihdamın 29 bin kişi artması ve işsizlik oranının yüzde 4,2’ye yükselmesini değerlendirdi.

İstihdam verisini değerlendirdi

Eylül ayında istihdam artışının zayıf kalmasına rağmen Hammack, açıklanan rakamların iş gücü piyasasındaki son dönem eğilimleriyle genel olarak uyumlu olduğunu belirtti.

Son bir yılda ABD ekonomisinin aylık ortalama 41 bin kişilik istihdam yarattığına işaret eden Hammack, bu rakamın iş gücü piyasasının istikrarlı kalması için gerekli olduğunu tahmin ettiği seviyeye büyük ölçüde yakın olduğunu ifade etti.

Hammack'ın değerlendirmeleri, eylül ayındaki zayıf istihdam artışının Fed'in bir sonraki faiz kararını tek başına belirlemeyebileceğine işaret etti.

Fed'in önünde daha fazla veri olacak

Hammack, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bu ay gerçekleştireceği toplantı öncesinde yeni ekonomik verilerin açıklanacağını belirterek, politika yapıcıların istihdam ve enflasyon hedefleri açısından uygun para politikası duruşını değerlendirmek için zamanının bulunduğunu kaydetti.

Enflasyon baskılarına karşı daha yüksek faiz oranlarını savunan Fed yetkilileri arasında yer alan Hammack'ın açıklamaları, hafta içerisinde diğer Fed yetkililerinden gelen benzer mesajların ardından geldi.

Fed geçen ay faizi artırmıştı

Fed, geçen ay politika faizini 25 baz puan artırarak hedef aralığını yüzde 3,75-4 seviyesine çıkarmıştı. Fed yetkililerinin projeksiyonlarında yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha öngörülmüştü.

Son açıklamalar ise Fed'in 27-28 Ekim'deki toplantısında faizleri değiştirmeyebileceğine işaret ediyor. Bundan sonraki olası sıkılaşmanın zamanlamasında gelecek istihdam ve enflasyon verilerinin belirleyici olması bekleniyor.

Eylül ayı istihdam raporu da işe alımlardaki yavaşlama ile devam eden enflasyon baskıları arasında denge kurmaya çalışan Fed'in önündeki önemli verilerden biri olarak öne çıktı.