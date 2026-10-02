Mevduat faizinde 3 yıl sonra bir ilk: Kritik eşiğin altına indi

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Türkiye'de TL mevduat faizlerindeki düşüş devam ediyor. 1-3 ay vadeli ortalama TL mevduat faizi, 25 Eylül haftasında yüzde 36,9'a geriledi.

Bloomberg'ün TCMB verilerine dayandırdığı habere göre, bu düşüşle birlikte mevduat faizinde 2023'ten bu yana ilk kez yüzde 37 seviyesinin altı görüldü.

Yüzde 50'lerden yüzde 36,9'a

Mevduat faizlerindeki gerileme özellikle 2025 başından bu yana dikkat çekiyor. 1-3 ay vadeli ortalama TL mevduat faizi 2025'in başında yüzde 50 seviyelerindeyken, 2026 Eylül sonunda yüzde 36,9'a kadar düştü.

Aynı hafta TCMB'nin Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti de yüzde 36,9 olarak gerçekleşti.

KMH ve ticari kredi kartları hariç ticari kredi faizleri ise yüzde 39,9 seviyesindeki seyrini korudu.