Çinli SUV İngiltere’de zirveye çıktı: Tesla ve Ford’u geçti

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İngiltere otomobil pazarında dengeler değişiyor. Çinli OMODA & JAECOO’nun Türkiye’de de satışta olan SUV modeli Jaecoo 7, eylül ayında ülkenin en çok kaydı yapılan otomobili oldu. Model, Tesla Model 3 ve yıllardır listenin üst sıralarında bulunan Ford Puma’yı geride bıraktı.

Çinli SUV 10 bin 813 adetle lider

İngiltere Motor Üreticileri ve Tüccarları Birliği’nin öncü verilerine göre eylül ayında 10 bin 813 adet Jaecoo 7 trafiğe kaydedildi.

Bu rakam modeli İngiltere’nin eylül ayındaki en çok tercih edilen yeni otomobili yaptı.

Jaecoo 7 için sonuç tesadüfi bir aylık sıçrama da değil. Model ağustosta 2 bin 22 adetle İngiltere sıralamasında ikinci, temmuzda ise 2 bin 709 adetle dördüncü sırada yer almıştı.

Eylül performansıyla birlikte Çinli SUV, 2026 içinde İngiltere satış sıralamasında ikinci kez aylık liderliğe yükseldi.

Tesla Model 3 ikinci sırada kaldı

Eylül sıralamasında Tesla Model 3, 9 bin 929 adetle ikinci oldu. Ford Puma ise 6 bin 958 adetlik kayıtla üçüncü sırada kaldı. Böylece Jaecoo 7, Tesla Model 3’e yaklaşık 900 adet, Ford Puma’ya ise yaklaşık 3 bin 900 adet fark attı.

Özellikle Ford Puma’nın uzun süredir İngiltere’nin en güçlü modellerinden biri olması, Çinli markanın elde ettiği sonucu daha dikkat çekici hale getiriyor.

İngiltere otomobil pazarı yüzde 12,1 büyüdü

Jaecoo’nun yükselişi, İngiltere otomobil pazarının güçlü bir ay geçirdiği döneme denk geldi.

Öncü verilere göre eylül ayında ülkede toplam 350 bin 518 yeni otomobil kaydı yapıldı.

Pazar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,1 büyüdü ve 2017’den bu yana en güçlü eylül performansına ulaştı.

İngiltere’de mart ve eylül ayları plaka değişimlerinin gerçekleşmesi nedeniyle otomobil satışlarının geleneksel olarak en yüksek olduğu dönemler arasında bulunuyor.

Bu nedenle eylül liderliği, yıl içindeki daha düşük hacimli aylara kıyasla otomotiv şirketleri açısından daha büyük önem taşıyor.

Elektrikli araçlarda yüzde 36’lık sıçrama

Pazardaki büyümenin en güçlü kaynaklarından biri elektrikli otomobiller oldu. Eylül ayında tamamen elektrikli otomobil kayıtları yıllık bazda yüzde 36,3 artarak 99 bin 199 adede çıktı.

Elektrikli otomobiller toplam pazarın yüzde 28,3’ünü oluşturdu. Buna rağmen yılın ilk dokuz ayında elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 26,2’de kaldı.

Bu oran İngiltere’de 2026 için belirlenen yüzde 33’lük sıfır emisyonlu araç hedefinin altında bulunuyor.

Çinli markaların baskısı büyüyor

Jaecoo 7’nin liderliği, Çinli otomobil üreticilerinin Avrupa pazarındaki hızlı büyümesinin yeni örneklerinden biri oldu.

Jaecoo’nun yanı sıra BYD, MG, Omoda, Chery ve Geely gibi Çin bağlantılı markalar İngiltere pazarındaki ağırlığını artırıyor.

Yeni markaların özellikle SUV ve elektrikli otomobil segmentlerinde fiyat, donanım ve hızlı model yenileme stratejileriyle geleneksel Avrupa, Japon ve Amerikan üreticilere karşı rekabeti artırdığı görülüyor.

Jaecoo 7’nin aynı ayda Tesla ve Ford gibi iki güçlü markanın önüne geçmesi, bu rekabetin artık yalnız pazar paylarında değil aylık model sıralamalarında da görünür hale geldiğini gösteriyor.

Türkiye’de de satılıyor

Jaecoo 7, Türkiye otomobil pazarında da satışta bulunuyor. Türkiye’de benzinli motor ve farklı çekiş seçenekleriyle sunulan model, özellikle SUV segmentinde Chery Grubu’nun büyüme stratejisinin parçalarından biri konumunda.

İngiltere’de elde edilen sonuç, Türkiye’de son dönemde sayıları artan Çinli otomobil markalarının Avrupa’daki konumunun nereye doğru ilerlediğini göstermesi açısından da önem taşıyor.

İngiltere gibi rekabetin güçlü olduğu büyük bir Avrupa pazarında Çinli bir SUV’un Tesla ve Ford modellerini geçmesi, geleneksel markalar üzerindeki rekabet baskısının daha da artabileceğine işaret ediyor.

Nihai veriler pazartesi açıklanacak

SMMT’nin 2 Ekim’de paylaştığı rakamlar eylül ayına ilişkin öncü sonuçları içeriyor.

Kurumun ayrıntılı ve nihai eylül otomobil pazarı verilerini 5 Ekim Pazartesi günü açıklaması bekleniyor.

Nihai rakamlarla birlikte markaların toplam pazar payları, yakıt türleri ve yılın ilk dokuz ayındaki model sıralaması daha net görülebilecek.