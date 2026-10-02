Fed’den yeni faiz artışı sinyali

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, eylül ayındaki faiz artışının enflasyonla mücadelede yeterli olmadığını belirterek para politikasının daha fazla sıkılaştırılması gerektiğini söyledi.

En az yarım puanlık ek artış çağrısı

Logan, 1 Ekim’de Dallas’ta yaptığı konuşmada, eylüldeki 25 baz puanlık artışı önemli bir ilk adım olarak nitelendirdi. Ancak politika faizinde en az 50 baz puan daha artış gerektiğini ifade etti.

Enflasyonun gerilemesine rağmen yüzde 2 hedefine ulaşmadığını vurgulayan Logan, güçlü büyüme ve dayanıklı tüketici harcamalarının mevcut politikanın ekonomiyi yeterince yavaşlatmadığına işaret ettiğini belirtti.

Tahvil faizleri ihtiyacı azaltabilir

Logan, uzun vadeli tahvil faizlerindeki yükselişin nedenlerine de dikkat çekti. Yatırımcıların uzun vadeli borçlanma için talep ettiği ek getirinin artmasının ekonomiyi yavaşlatarak ilave sıkılaşma ihtiyacını azaltabileceğini söyledi.

Faizlerin ekonomiyi yavaşlatmaya başlayacağı seviyenin belirsiz olduğunu belirten Logan, istihdam, fiyatlar, büyüme, tüketim ve finansal koşulları izlemeyi sürdüreceğini kaydetti. Açıklamalarının kendi görüşlerini yansıttığını vurguladı.