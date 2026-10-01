SPK’den fon yatırımcıları için yeni adım: Fahiş kazançların iadesi için hesaplar açıldı

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Sermaye Piyasası Kurulu, 1 Ekim 2026 tarihli İsteğe Bağlı İade Hesaplarına İlişkin Duyuru'yu yayımladı. Düzenlemeyle tasfiye kapsamına alınan yatırım fonlarından elde edilen fahiş kazançların isteğe bağlı olarak iade edilebilmesinin önü açıldı.

SPK’nın açıklamasına göre, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca tasfiye kapsamına alınan yatırım fonlarında, tasfiye kararından önce katılma payı satışı yaparak fahiş kazanç elde edenler kazançlarını ilgili fona kendi istekleriyle iade edebilecek.

Bu amaçla her bir fon için Birleşik Fon Bankası nezdinde Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu (TMSF) adına ayrı ayrı “İsteğe Bağlı İade Hesapları” açıldı.

İade edilen para nereye gidecek?

Hesaplara isteğe bağlı olarak yatırılan tutarlar yalnızca ilgili fonun tasfiye malvarlığına dahil edilecek. Paralar başka bir fona veya hesaba aktarılamayacak.

Bu tutarlar, tasfiye kapsamındaki fonların katılma payı sahiplerine yapılacak ödemelerde kullanılmak üzere tasfiye ile görevlendirilen T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Türkiye İş Bankası A.Ş.’ye aktarılacak.

Duyuruda yalnızca yatırım fonları için değil, borsada işlem gören şirketlerin hisselerinden elde edilen fahiş kârlar için de iade imkânı getirildiği belirtildi.

Borsada işlem gören ortaklıkların paylarının alım satımı ve benzeri işlemler nedeniyle elde ettikleri fahiş kârları geri ödemek isteyenler için Birleşik Fon Bankası nezdinde TMSF adına “Genel Hisse İade Hesabı” açıldı.

SPK'nın sitesinde fon bazında açılan hesapların kodları, fon isimleri, kurucuları ve IBAN bilgileri tek tek yayımlandı.