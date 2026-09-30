Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanıyor? MB faiz düşürecek mi?
Ekim ayına saatler kaldı. Ekimde Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası bir kez daha toplanacak. Faizlerin düşüp düşmeyeceği tartışılıyor ve "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanıyor" sorusu yoğun şekilde geliyor.
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Merkez Bankası en son ocak ayında faiz indirimine gitti. Uzun zamandır politika faizi yüzde 37'de sabit kalmış durumda... Ekim ayında yapılacak toplantıda yapılacak hamle merak edilirken sıklaşan soru ise "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanıyor" oluyor.
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası 22 Ekim'de toplanacak ve faiz kararı saat 14.00'te duyurulacak. Toplantı özeti ise 30 Ekim'de yayımlanacak.
Ekonomistlerin büyük çoğunluğu ekim ayında faiz indirimi geleceğini öngörüyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ