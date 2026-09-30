Stellantis Fransa’da üretime frene basıyor

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Otomotiv devi Stellantis (STLA), elektrikli araç talebindeki artışın tedarik zincirinde yarattığı baskıyla karşı karşıya kaldı. Şirket Fransa’daki üç fabrikasında ekim ayında üretime ara verirken, iki tesiste kararın arkasında uzun menzilli batarya sıkıntısı bulunuyor.

Sochaux fabrikasında üretim bir hafta duracak

Stellantis’in Peugeot 3008 ve 5008 modellerini ürettiği Sochaux fabrikasında üretim 23-30 Ekim tarihleri arasında durdurulacak.

Şirketin üretim planını değiştirmesinde uzun menzilli elektrikli modeller için kullanılan bataryaların yeterli miktarda temin edilememesi etkili oldu.

Sochaux, Stellantis’in elektrikli araç dönüşümünde önemli tesislerinden biri konumunda. Fabrika, grubun orta sınıf elektrikli modellerinde kullandığı STLA Medium platformunun üretim merkezleri arasında bulunuyor.

Rennes de batarya tedarikinden etkilendi

Benzer bir kesinti Rennes fabrikasında da yaşanacak. Citroën C5 Aircross üretiminin yapıldığı tesiste bantlar 22-30 Ekim arasında duracak.

Batarya tedarikindeki sıkıntının kaynağında Automotive Cells Company'nin üretim kapasitesi bulunuyor. Stellantis'in Mercedes-Benz ve TotalEnergies ile ortak olduğu batarya şirketi üretimini artırmasına rağmen otomotiv grubunun ihtiyaç duyduğu teslimat seviyesine henüz ulaşamadı.

Elektrikli otomobil talebindeki artış ise batarya ihtiyacını daha da büyüttü. Böylece Stellantis açısından sorun araç talebinin zayıflığından çok, belirli modellerde gerekli bataryanın üretim hattına zamanında ulaştırılmasına dönüştü.

Mulhouse aynı nedenle durmuyor

Stellantis'in Fransa'daki üçüncü üretim kesintisi Mulhouse fabrikasında gerçekleşecek. Tesiste üretim 15-30 Ekim arasında durdurulacak.

Ancak Mulhouse’daki kararın Sochaux ve Rennes’teki batarya sıkıntısıyla aynı nedene dayanmadığı belirtiliyor. Bu nedenle Fransa’daki üç fabrika aynı üretim sorununun parçası olarak değerlendirilmemeli.

Mulhouse, Peugeot ve DS modellerinin yanı sıra elektrikli ve hibrit araç üretiminin gerçekleştirildiği Stellantis'in önemli Fransız tesisleri arasında yer alıyor.

Batarya üretimi artıyor ama talep daha hızlı

Batarya tedarikini sağlayan ACC son dönemde üretimini ciddi ölçüde artırdı. Buna rağmen Stellantis’in uzun menzilli elektrikli otomobiller için ihtiyaç duyduğu batarya miktarı mevcut teslimat kapasitesinin üzerine çıktı.

Bu tablo otomotiv sektöründeki elektrikli dönüşümün yeni darboğazlarından birini ortaya koyuyor. Üreticiler bir yandan elektrikli araç kapasitesini artırırken, batarya hücresi ve modül üretiminin aynı hızda büyümemesi doğrudan montaj hatlarını etkileyebiliyor.

Stellantis daha önce de Avrupa’daki batarya ve elektrikli araç üretim kapasitesini genişletmek amacıyla yeni yatırımlar açıklamıştı. Şirketin CATL ile İspanya’da kurduğu batarya fabrikasının da üretime başlaması planlanıyor.