Piyasalarda eylül fırtınası dinmedi: Ekim için tarihsel uyarı

Küresel tahvil piyasalarında eylül ayının sert satışları sona yaklaşırken yatırımcıların gözü ekim ayına çevrildi. Ancak tarihsel veriler, yeni ayın da tahvil yatırımcıları açısından kolay geçmeyebileceğini gösteriyor.

Bloomberg tarafından derlenen verilere göre ABD Hazine tahvilleri son 10 yılda eylül aylarında ortalama yüzde 0,9 değer kaybetti. Ekim aylarındaki ortalama kayıp ise yüzde 0,7 oldu. ABD Hazine tahvilleri bu ay da 2023'ten bu yana en kötü eylül performanslarından birini sergilemeye hazırlanıyor.

TD Securities stratejisti Prashant Newnaha, eylülde faiz piyasasında son derece sert bir hareket yaşandığını belirterek satış baskısının devam edebileceği uyarısında bulundu.

Tahvil faizleri yüzde 5'e dayandı

ABD tahvil piyasasındaki hemen hemen bütün temel vadelerde getiriler yüzde 5 civarına veya üzerine yükseldi. Enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki baskısı, yüksek kamu borçlanması ve Fed'in sıkı para politikasını sürdürebileceğine yönelik beklentiler tahvil faizlerini yukarı taşıyan başlıca unsurlar arasında gösteriliyor.

Satışlar sadece ABD ile sınırlı kalmadı. İngiltere, Avustralya ve Japonya'da da tahvil getirileri çok yıllık zirvelere yükseldi. Küresel devlet tahvillerini takip eden endeks eylülde yüzde 2,1 gerilerken, 2023'ten bu yana en kötü eylül ayına doğru ilerliyor. Ortalama küresel devlet tahvili getirisi ise yüzde 4'ün üzerine çıkarak 2007'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Piyasada "alıcı grevi" endişesi

Citigroup stratejistleri ABD Hazine tahvili piyasasında "hafif bir alıcı grevi" yaşandığı değerlendirmesinde bulundu.

Yardeni Research ise Japon yeni üzerinden düşük maliyetle borçlanarak daha yüksek getirili varlıklara yatırım yapılmasına dayanan carry trade işlemlerindeki çözülmenin satış baskısını artıran faktörlerden biri olduğuna dikkat çekti. Jeopolitik gerilimlerin enerji fiyatlarını yüksek tutması da enflasyon ve faiz beklentileri üzerinden tahvil piyasasının üzerindeki baskıyı artırıyor.

Ekim neden kritik?

State Street Investment Management Kıdemli Sabit Getirili Menkul Kıymetler Stratejisti Masahiko Loo, ABD Hazine tahvillerinin mevsimsel açıdan asıl sınavlarından birinin genellikle ekim ayında yaşandığını belirtti.

Loo'ya göre artan Hazine arzı, yoğun şirket borçlanması ve yapay zeka yatırımları için süren yüksek sermaye ihtiyacı, piyasadaki fon rekabetini güçlü tutabilir. Bu durum tahvil piyasasındaki oynaklığın devam etmesine yol açabilir.

Türkiye'deki yatırımcıyı da yakından ilgilendiriyor

ABD Hazine tahvillerindeki hareket sadece Amerikan piyasalarıyla sınırlı kalmıyor. Getirilerin yüzde 5 civarında veya üzerinde kalması, dolar cinsi güvenli varlıkların cazibesini artırarak gelişmekte olan ülkelere yönelik risk iştahını baskılayabiliyor. Bu nedenle ABD tahvil faizlerindeki yeni bir yükseliş Borsa İstanbul, CDS ve eurobond fiyatlamaları üzerinde de etkili olabilir. Yüksek tahvil getirileri faiz getirisi olmayan altın açısından da baskı oluşturabileceğinden, ons altındaki hareket dolar/TL ile birlikte gram altın yatırımcısının da yakından izlediği göstergeler arasında bulunuyor.