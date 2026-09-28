Ünlü yatırımcıdan borsada kazananlara kritik uyarı: En büyük hata tam da burada başlıyor

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Borsalarda güçlü yükselişlerin ardından yatırımcıların elde ettiği yüksek kazançlar gündemdeki yerini korurken, CNBC’nin tanınmış piyasa yorumcularından Jim Cramer’dan dikkat çeken bir uyarı geldi. Cramer, özellikle portföyünde büyük oranda değer kazanan hisseler bulunan yatırımcıların kâğıt üzerindeki kazançlarına güvenerek risk yönetimini ikinci plana atmaması gerektiğini söyledi.

CNBC’de yayımlanan “Mad Money” programında değerlendirmelerde bulunan Cramer, yatırım kararlarında disiplinin güçlü beklentilerin önüne geçmesi gerektiğini belirtti.

Büyük kazanç sonrası kritik uyarı

Son dönemde yaşanan yükselişlerin yatırımcılarda kazançların devam edeceği yönünde güçlü bir beklenti oluşturabileceğine işaret eden Cramer, geçmiş piyasa döngülerinde bunun önemli kayıplara yol açabildiğini hatırlattı.

Dot-com balonu, küresel finans krizi, pandemi dönemindeki Nasdaq rallisi ve 2022'de teknoloji hisselerinde yaşanan sert satışları örnek gösteren Cramer, yatırımcıların yükseliş dönemlerini kalıcı bir durum olarak değerlendirmesinin riskli olabileceğini ifade etti.

Cramer’ın yatırımcılara yönelik temel mesajı ise kazandıran hisselerin tamamen satılması değil, büyüyen pozisyonların oluşturduğu riskin kontrol altında tutulması oldu.

“Disiplin her zaman inançtan üstündür” diyen Cramer, bir hissenin portföy içindeki ağırlığı aşırı arttığında veya değerleme ve piyasa hareketleri riski büyüttüğünde pozisyonun bir bölümünde kâr realizasyonunun değerlendirilebileceğini söyledi.

Kâğıt üzerindeki kâra dikkat

Cramer, yatırımcıların özellikle gerçekleşmemiş kazançları kesinleşmiş bir getiri olarak görmemesi gerektiğinin altını çizdi.

“Kâğıt üzerindeki kâr, banka hesabınızdaki kârla aynı değildir” ifadelerini kullanan Cramer, büyük oranda değer kazanan pozisyonların belirli bölümlerinde kâr alınmasının portföy riskini azaltabileceğini belirtti.

Geçmişte Nasdaq Composite'in Mart 2020 ile Kasım 2021 arasında iki kattan fazla yükselmesinin ardından zirvesinden Ekim 2022'deki dip seviyesine kadar yaklaşık yüzde 36 gerilemesi de bu duruma örnek gösterildi.

Teknoloji hisselerinde "sahte çeşitlendirme" uyarısı

Cramer’ın dikkat çektiği bir diğer risk ise yatırımcıların portföylerini çeşitlendirdiklerini düşünmelerine rağmen benzer piyasa dinamiklerinden etkilenen şirketlere yoğunlaşması oldu.

Meta Platforms, Amazon, Netflix ve Alphabet gibi farklı şirketlerin hisselerini aynı portföyde bulundurmanın tek başına yeterli çeşitlendirme sağlamayabileceğini savunan Cramer, bu şirketlerin teknoloji harcamaları, reklam gelirleri, tüketici talebi ve faiz oranları gibi ortak faktörlerden etkilenebildiğine dikkat çekti.

Cramer bu durumu “sahte çeşitlendirme” olarak tanımlarken, söz konusu hisseler için “Birlikte hareket ediyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

Her düşüş alım fırsatı olmayabilir

Yatırımcılara yönelik bir başka uyarı ise düşen hisselerde yapılan alımlarla ilgili geldi.

“Asla tüm parayla tek seferde alım yapmayın” diyen Cramer, fiyatı gerileyen her hissenin otomatik olarak ucuz veya cazip hale gelmediğini vurguladı.

Yatırımcıların “hasar görmüş hisse” ile “hasar görmüş şirket” arasındaki farkı iyi değerlendirmesi gerektiğini belirten Cramer, şirketin gelir büyümesinde, rekabet gücünde veya yönetim performansında bozulma olup olmadığının incelenmesi gerektiğini ifade etti.

Zoom hisselerinin pandemi döneminde yaklaşık 588 dolara kadar çıktıktan sonra iki yıldan kısa sürede 70 dolar seviyelerine gerilemesi bu duruma örnek gösterildi. Pandemiyle birlikte yükselen talebin azalması ve Microsoft, Google ile Cisco gibi şirketlerin rekabeti artırması Zoom üzerindeki baskıyı güçlendirmişti.

Yatırımcılara dört noktaya dikkat çekti

Cramer, piyasalarda sert hareketler başlamadan önce yatırımcıların kendi risk yönetimi kurallarını oluşturmasının önemine işaret etti.

Bu kapsamda portföyde bir hisseye ayrılabilecek maksimum payın belirlenmesi, önceden kâr realizasyonu seviyelerinin oluşturulması, sektör bazında yoğunlaşmanın sınırlandırılması ve yatırım tezlerinin belirli aralıklarla yeniden değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Cramer’a göre güçlü getirilerin yaşandığı dönemlerde risk yönetiminin önemi azalmak yerine daha da artıyor. Büyük kazanç elde eden bir hissenin portföyde aşırı ağırlığa ulaşması durumunda pozisyonun bir bölümünün azaltılması, yükseliş döneminde elde edilen kazançların önemli kısmının olası bir piyasa dönüşünde geri verilmesi riskini sınırlayabilir.