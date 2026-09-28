Altın neden düştü? Gram altın yükselecek mi? Altında son durum...

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Ons altın 25 Ağustos'tan bu yana düşüyor. Bugünkü düşüş ise yüzde 3'e ulaştı. Gram altın 6 bin 500'e gerilerken vatandaşlar düşüşün sebebini öğrenmeye çalışıyor.

Altın neden düştü?

ABD tahvil getirilerindeki sert yükseliş

ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin %5,20 seviyesine, 30 yıllık tahvil getirilerinin ise %5,51 seviyesine yükselmesi satış baskısını tetikledi.

Petrol fiyatları ve enflasyon kaygıları

Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket, küresel enflasyon riskini yeniden gündeme getirdi. Normal şartlarda yüksek enflasyon altını desteklese de, mevcut durumda enflasyon riski ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağı veya yeni faiz artışlarına gidebileceği beklentisini güçlendirdi.

Fed'e yönelik şahin (faiz artırımı) beklentileri

Gelen güçlü ekonomik veriler ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik sonrasında piyasalar, Fed'in Ekim sonundaki toplantısında 25 baz puanlık bir faiz artırımına gitme olasılığını %68 seviyelerine çıkardı. Bu beklenti dolar endeksini ve tahvil faizlerini güçlendirerek altın üzerinde doğrudan baskı oluşturuyor.

Diplomatik gelişmeler ve jeopolitik risk primi

ABD ile İran arasındaki görüşmelerde ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin diplomatik temaslarda yaşanan son gelişmeler, jeopolitik gerginliğin kısa vadeli bir de-eskalasyona gidebileceği algısını yarattı. Bu durum altındaki güvenli liman priminin bir miktar çözülmesine yol açtı.