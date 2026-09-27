Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Simit fiyatları mercek altında

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İstanbul'da simit fiyatlarına yapılan artışın ardından yürürlükteki tarifelere aykırı satışların mercek altına alındığını açıkladı. Belirlenen fiyat tarifelerine uymayan işletmelere ağır idari yaptırımlar uygulanacağını bildirdi.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Gürcan, tüketicileri haksız ve fahiş fiyat uygulamalarından korumak amacıyla piyasa denetimlerinin aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

Fiyat tarifelerine uymayan işletmelere yaptırım

İstanbul'daki simit satışlarının saha denetimleriyle takip edildiğini vurgulayan Gürcan, mevzuata aykırı fiyat uygulamalarına karşı gerekli hukuki ve idari süreçlerin işletileceğini ifade etti.

Gürcan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da simit satışlarına ilişkin yürürlükte bulunan fiyat tarifelerine aykırı uygulamalar, Bakanlığımızca yakından takip edilmekte, işletmelerin mevzuata uygun hareket edip etmedikleri saha denetimleriyle titizlikle incelenmektedir. Denetimler kapsamında fiyat tarifelerine aykırı satış yaptığı tespit edilen işletmelere, ilgili mevzuat kapsamında en ağır idari yaptırımlar uygulanacak, gerekli tüm hukuki ve idari süreçler kararlılıkla yürütülecektir. Tüketicilerimizin mağduriyetine yol açan, temel tüketim ürünlerine erişimi olumsuz etkileyen ve piyasanın sağlıklı işleyişini bozan hiç bir uygulamaya müsamaha gösterilmeyecektir."