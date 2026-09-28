TCMB rezervlerinde düşüş beşinci haftada

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervlerinin 25 Eylül 2026 ile sona eren bir haftalık dönemde yaklaşık 3,4 milyar dolar düşüş kaydettiği hesaplandı.

Matriks Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 18 Eylül haftasında 174,4 milyar dolar olan rezervler, 25 Eylül haftasında 171 milyar dolara geriledi. Böylece rezervlerin beş hafta üst üste gerilediği hesaplandı.

30 Ocak'ta tarihi zirvesini gördü

Rezervler, 30 Ocak 2026 haftasında 218,2 milyar dolarla tarihi zirvesini gördükten sonra gerilemiş, 26 Haziran haftasında 149,2 milyar dolara kadar düşmüştü.

Temmuzdan itibaren toparlanan rezervler, 21 Ağustos haftasında 188,4 milyar dolara çıktıktan sonra yeniden düşüşe geçmişti. Toplam rezervler 28 Ağustos'ta 188,2 milyar dolar, 4 Eylül'de 184,2 milyar dolar, 11 Eylül'de ise 178,7 milyar dolar, 18 Eylül’de 174,4 milyar dolar olarak açıklanırken, 25 Eylül haftasında yaklaşık 171 milyar dolara gerilediği hesaplandı.

Böylece 21 Ağustos'tan bu yana toplam rezervlerdeki düşüş yaklaşık 17,4 milyar dolara ulaşırken, rezervlerin 30 Ocak'ta görülen tarihi zirvenin yaklaşık 47,2 milyar dolar altında kaldığı hesaplandı.