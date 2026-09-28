Güney Kore Türk İHA motoruna talip oldu

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Güney Kore, Türkiye'nin geliştirdiği insansız hava aracı motorlarına yöneldi. Güney Kore Savunma Tedarik Programı İdaresi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne TEI tarafından geliştirilen PD170 turbodizel havacılık motorunun satın alınıp alınamayacağını sordu.

Güney Kore PD170 için kapıyı çaldı

Güney Kore tarafının girişimi henüz bir sipariş ya da satın alma sözleşmesi anlamına gelmiyor.

TUSAŞ'a iletilen talepte, TEI'nin geliştirdiği PD170 motorunun satın alınmasının mümkün olup olmadığı soruldu. Kaç motorun gündemde olduğu, motorların hangi Güney Kore insansız hava aracında kullanılabileceği ve olası anlaşmanın büyüklüğü henüz açıklanmadı.

Türk tarafında da görüşmeler sonuçlanmadan belirli bir ürün veya sözleşme konusunda resmî açıklama yapılmayacağı belirtiliyor.

TUSAŞ uzun vadeli iş birliğine açık

TUSAŞ cephesinden Güney Kore ile yalnızca tek bir motor satışıyla sınırlı olmayan daha geniş bir iş birliğine açık olunduğu mesajı geldi.

Şirket yetkilileri iki ülkenin mühendislik kabiliyetlerini bir araya getirecek projelerin uzun vadeli sanayi ortaklıklarının ve yeni havacılık programlarının önünü açabileceğini değerlendiriyor.

Bu yaklaşım, olası PD170 satışının gerçekleşmesi halinde ilişkinin yalnızca motor tedarikiyle sınırlı kalmayabileceğine işaret ediyor.

PD170 ne kadar güçlü

TEI-PD170, orta irtifa uzun havada kalış sınıfındaki insansız hava araçları için geliştirildi.

Motor 172 beygir güç üretiyor ve 162 kilogram kuru ağırlığa sahip. İki kademeli turboşarj sistemini kullanan PD170, farklı askeri ve sivil havacılık yakıtlarıyla çalışabiliyor.

Motorun azami çalışma irtifası 45 bin feet seviyesinde bulunuyor. TEI verilerine göre PD170, AKSUNGUR ile 45 saatlik uçuş süresine ve 42 bin feetin üzerindeki irtifa performansına ulaştı.

PD170'in yerlilik oranı yüzde 90'ın üzerinde bulunurken motor ömrü 3 bin 600 saat olarak açıklanıyor.

ANKA ve AKSUNGUR'da kullanılıyor

PD170 ilk uçuşunu 27 Aralık 2018'de ANKA ile gerçekleştirdi.

Motor daha sonra AKSUNGUR'a entegre edildi. TEI'nin resmî verilerine göre PD170, Bayraktar TB3 platformundaki uçuş görevlerinde de kullanıldı.

Türkiye böylece yalnızca insansız hava aracı gövdesi, sensörleri ve mühimmatında değil, sistemin en kritik bileşenlerinden biri olan motor tarafında da dış pazara ürün sunabilecek seviyeye geldi.

Güney Kore'nin drone testlerinde sorunlar yaşandı

Güney Kore'nin Türk motorlarına yönelik ilgisi, ülkenin drone programlarında son dönemde yaşanan başarısızlıkların hemen ardından geldi.

16 Eylül'de düzenlenen 2026 Savunma Drone Teknolojileri Fuarı sırasında Korea Aerospace Industries tarafından geliştirilen jet motorlu bir insansız hava aracı kalkıştan kısa süre sonra yere düştü.

Bundan yaklaşık üç hafta önce, 25 Ağustos'ta Güney Kore Donanması ile Savunma Geliştirme Ajansı'nın Marado amfibi hücum gemisinden gerçekleştirdiği testte iki kamikaze drone da kalkıştan birkaç saniye sonra denize çakıldı.

Marado testindeki ilk incelemelerde sorunun doğrudan hava aracının motorundan değil, fırlatma sistemindeki bir kapak mekanizmasından kaynaklanmış olabileceği belirtildi.

Bu nedenle Güney Kore'nin PD170 ilgisini yaşanan kazaların doğrudan sonucu olarak değerlendirmek için henüz yeterli veri bulunmuyor. Ancak testlerdeki sorunların ardından ülkenin drone teknolojisinde dışarıdaki tecrübeyi daha yakından incelemeye başladığı görülüyor.

Güney Kore kendi motorunu da geliştiriyor

Seul yönetiminin Türk motorunu incelemesi, Güney Kore'nin yerli motor programlarından vazgeçtiği anlamına gelmiyor.

Güney Kore temmuz ayında kendi geliştirdiği 5 bin 500 pound sınıfı turbofan motor ile 1.400 beygirlik turboprop motorun ilk prototiplerini tanıttı.

Bu motorlardan turboprop versiyonun orta ve yüksek irtifada görev yapacak keşif dronlarında kullanılması planlanıyor. Güney Kore ayrıca KF-21 savaş uçağıyla birlikte görev yapacak insansız savaş uçakları için farklı turbofan motor sınıfları üzerinde çalışıyor.

PD170 böyle bir ortamda Güney Kore'ye hem hazır ve uçuşta kanıtlanmış bir çözüm hem de geliştirmekte olduğu kendi motorlarıyla karşılaştırabileceği yeni bir teknoloji seçeneği sunabilir.

Türk motoru için yeni ihracat kapısı açılabilir

PD170 daha önce de ihracat başarısı yakalamış bir motor.

TEI yönetimi geçmiş yıllarda PD170 için ilk ihracat sözleşmelerinin imzalandığını ve teslimatlara başlandığını açıklamıştı. Güney Kore ile görüşmelerin satışa dönüşmesi halinde Türkiye'nin havacılık motoru ihracatında önemli ve teknolojik açıdan güçlü yeni bir pazar açılmış olacak.

Güney Kore'nin kendi güçlü savunma ve havacılık sanayisine sahip olması, olası anlaşmayı sıradan bir ihracat siparişinin ötesine taşıyor.

Bundan sonraki aşamada hangi insansız hava aracı programının PD170 için değerlendirildiği, talep edilen motor sayısı ve görüşmelerin resmî sözleşmeye dönüşüp dönüşmeyeceği izlenecek.