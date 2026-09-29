Altın düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın artar mı?

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Ons altın uzun zamandır düşüş trendinde... Temmuz ayında başlayan yükseliş ağustos 25'te son bulurken Ons 4100 dolarlara kadar geriledi. Bugün yaklaşık yüzde 1 değer kazanan altının yükselip yükselmeyeceği tartışılıyor. İşte detaylar...

Altın düşecek mi, yükselecek mi?

ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin rekor seviyelere çıkması, dolar endeksindeki yükseliş, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olası faiz artırımları ve ABD-İran hattındaki jeopolitik gerilimler altın üzerinde dalgalanma yaratmaya devam ediyor.

Teknik olarak 4.070 dolar seviyesi ana destek, 4.380 dolar seviyesi ise direnç noktası olarak takip edilecek.

Finans uzmanı İslam Memiş, içinde bulunulan dönemin finansal piyasalarda "kazanma yılı değil, varlıkları ve birikimleri koruma yılı" olduğunu vurguluyor.

Memiş, küçük yatırımcıların kısa vadeli al-sat hareketleri yerine ellerindeki varlıklara sahip çıkıp uzun vadeli stratejilerle birikimlerini korumalarının en öncelikli adım olduğunu belirt