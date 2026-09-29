Alman perakende devi Metro Rusya’da kontrolü kaybetti

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Alman perakende grubu Metro AG, Rusya'daki operasyonlarının kontrolünü kaybetti. Rusya'da yürürlüğe giren yeni kararnameyle şirketin yerel iştiraki geçici yönetime alınırken faaliyetlerin kontrolü Rusya'da kurulan UK Torg RUS'a devredildi.

Metro'nun operasyonel kontrolü sona erdi

Metro AG, Rusya'daki iştiraki üzerinde artık operasyonel kontrole sahip olmadığını resmen açıkladı.

Şirketin mülkiyeti hukuken Metro AG'de kalmaya devam ediyor. Ancak şirket yönetimi, Rusya'daki günlük faaliyetlere ilişkin karar alma yetkisini artık kullanamıyor.

Metro, kararın mali ve operasyonel sonuçlarını değerlendirmeye devam ettiğini bildirdi.

Kontrol yerel şirkete geçti

Rusya'daki faaliyetlerin operasyonel kontrolü UK Torg RUS adlı şirkete devredildi. UK Torg RUS'un sahibi aynı zamanda Metro Rusya'nın Üst Yöneticisi Johannes Tholey. Şirketin eylül ayı başında kurulmuş olması da kararın ardından dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu.

Metro Rusya tarafı ise mağazaların faaliyetlerini normal şekilde sürdürdüğünü açıkladı.

91 mağaza ve 9 bin çalışan

Metro, Rusya pazarına 2001 yılında girdi. Şirket bugün ülkede 91 toptan satış mağazası işletiyor ve yaklaşık 9 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Rusya böylece Metro için yalnızca siyasi açıdan hassas bir pazar değil, şirketin operasyonel büyüklüğü açısından da önemli ülkelerden biri olmaya devam ediyor.

Metro dünya genelinde 30'dan fazla ülkede faaliyet gösteriyor ve 84 binden fazla kişiyi istihdam ediyor.

Şirketin 2024-2025 mali yılındaki toplam cirosu 32,4 milyar Euro seviyesinde gerçekleşti.

Metro Rusya'dan çıkmamıştı

Ukrayna savaşının başlamasının ardından çok sayıda Batılı şirket Rusya'daki operasyonlarını satarken veya kapatırken Metro ülkede kalmayı tercih etmişti.

Şirket bu kararını Rusya'daki çalışanlarına ve müşterilerine karşı sorumlulukları bulunduğu gerekçesiyle savunmuştu.

Bununla birlikte Metro son yıllarda Rusya'daki iştiraki ile ana şirket arasındaki bağlantıları azaltan çeşitli adımlar attığını belirtiyor.

Yeni geçici yönetim kararı ise bu süreci farklı bir aşamaya taşıdı.

Nestlé ve Auchan'ın ardından Metro

Rusya'nın yabancı şirketlerin ülkedeki varlıklarına yönelik geçici yönetim uygulaması Metro ile başlamadı.

Rus yönetimi daha önce Nestlé ve Auchan'ın ülkedeki bazı varlıklarını da benzer şekilde geçici yönetime devretmişti.

Dünya.com'da 18 Eylül'de yayımlanan haberde Nestlé ve Auchan'a yönelik karar ele alınmıştı.

Metro kararı ise aynı uygulamanın Avrupa'nın büyük perakende gruplarından birine daha genişlediğini gösteriyor.

Alman şirketleri için yeni risk

Metro kararı Rusya'da faaliyetlerini sürdüren Batılı şirketler açısından mülkiyet ile operasyonel kontrol arasındaki farkı yeniden gündeme taşıdı.

Şirketin hisseleri hukuken ana grupta kalabilse de yönetim yetkisinin yerel bir yapıya aktarılması, şirketin operasyonları üzerindeki fiili etkisini önemli ölçüde azaltıyor.

Bu durum Rusya'daki yatırımlarını henüz tamamen sonlandırmamış şirketlerin gelecekte karşılaşabileceği hukuki ve operasyonel risklerin de büyüdüğüne işaret ediyor.

Rusya'daki varlıkların geleceği belirsiz

Metro AG, geçici yönetim kararının bilanço, nakit akışı ve Rusya iştirakinin geleceği üzerindeki etkisinin henüz tam olarak belirlenmediğini açıkladı.

Şirketin mülkiyetinin el değiştirmemiş olması Metro'ya hukuki haklarını koruma imkânı veriyor.

Ancak operasyonel kontrolün geri dönüp dönmeyeceği veya geçici yönetimin ne kadar süreceği konusunda şu aşamada açıklanmış bir takvim bulunmuyor.

Bu nedenle Metro için Rusya dosyasında artık temel soru ülkede kalıp kalmayacağı değil, kendi şirketinin yönetimini yeniden ne zaman kontrol edebileceği.