Fon soruşturmasındaki 5 firma TMSF'ye geçti

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kamuoyunda “Fon Soruşturması” olarak bilinen süreç kapsamında üç bankadaki bazı ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verdi.

Bazı faktoring şirketlerindeki payların ise 6 ay içinde uygun kişi veya kuruluşlara devredilmesi istendi.

Karar doğrultusunda, Destek Yatırım Bankası, Hedef Yatırım Bankası ve Tera Yatırım Bankası ile bağlantılı bazı ortaklık haklarının temettü dışındaki kısmının TMSF tarafından kullanılacak.

Bu kapsamda, Destek Yatırım Bankası’nda nitelikli pay sahibi olan Altunç Kumova tarafından kontrol edilen Destek Finans Faktoring’in yüzde 99,99 oranındaki paylarına ilişkin temettü dışındaki ortaklık hakları TMSF’ye bırakıldı.

Hedef Yatırım Bankası’nda ise Sibel Gökalp’in yüzde 10, Namık Kemal Gökalp’in yüzde 10, Hedef Holding’in yüzde 41 ve Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’nın yüzde 30 oranındaki paylarına ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılması kararlaştırıldı.

Tera Yatırım Bankası’nda da Emre Tezmen’in yüzde 95 ve Oğuz Tezmen’in yüzde 0,01 oranındaki paylarına ilişkin temettü dışındaki ortaklık hakları TMSF’ye devredildi.